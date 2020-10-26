Кое-кто из украинцев пытается пробраться в Россию в обход официальных пунктов пропуска. Обычно такие нелегалы не имеют с собой соответствующих документов. Но порой такие нарушители удивляют даже пограничников.

Одного из таких нарушителей государственной границы задержали в районе населенного пункта Гранов, что недалеко от границы с Россией и пункта пропуска "Гоптовка". Внешний вид мужчины удивил пограничников – в октябре он был в летних шлепанцах. Зато – навеселе.

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Задержанным оказался житель города Покровск, что в Донецкой области.

"Мужчина объяснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в соседнюю страну. Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было", – заявили в Госпогранслужбе.

Напомним. С 1 марта 2020 года граждане Украины имеют право попасть на территорию Российской Федерации только по заграничным паспортам, и только в установленных пунктах пропуска.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены соответствующие административные протоколы, решение по которым будет принимать суд.