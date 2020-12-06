В Москве пьяный полицейский выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Очевидцы говорят, что перед тем мужчина приставал к школьнице.

Что известно об инциденте

Полицейский был не при исполнении и одет в гражданскую одежду, сообщает Интерфакс.

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На видео, опубликованном в сети, видно, как человек, шатаясь, несколько раз выстрелил в воздух. Затем полицейский подошел к девушке, которая сидела на скамейке и выстрелил ей в ногу. Ребенок начал кричать, однако так называемый правоохранитель просто ушел.

По информации издания Life полицейский приставал к девушке, а та не ответила взаимностью.

Соседи родителей девочки рассказали, что слышали на дворе звук, похожий на петарду. Однако впоследствии услышали крики ребенка. Сейчас девочка проходит обследование в больнице.

Что грозит полицейскому

В МВД России проверяют обстоятельства инцидента. Как заверили в следственном комитете, уже завели уголовное дело, а полицейского задержали. Кроме того, его обещают уволить.