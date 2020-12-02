На Полтавщине 30 ноября правоохранители остановили нетрезвого водителя, который ехал с нарушением правил дорожного движения. Мужчина попытался избежать ответственности и предложил свинью в качестве взятки полицейским.

Уровень алкоголя в крови 35-летнего водителя почти в 10 раз превысил допустимую норму. Об этом сообщили в патрульной полиции Кременчуга.

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Правоохранители 1 декабря около 21:00 остановили Volkswagen Passat на автодороге Полтава-Александрия, ведь мужчина за рулем ехал с нарушениями правил дорожного движения. В частности, водитель авто не включил указатель поворота соответствующего направления.

Инспекторы остановили автомобиль и установили, что мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения.

"Алкотестер Драгер показал результат – 2,06 ‰, что почти в 10 раз превышает допустимую норму", – сообщили в полиции.

Водитель предлагал патрульным взятку свиньей

Впоследствии уже при составлении административных материалов 35-летний мужчина пытался откупиться от полицейских. Он предлагал патрульным неправомерную выгоду в виде свиньи.

Неоднократные предупреждения полицейских об уголовной ответственности за такие предложения мужчины не останавливали и он продолжал настаивать на своем,

– отметили в полиции.

Правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группа, которая должна была зафиксировать факт попытки взятки.

Кроме этого, на водителя составлены административные материалы: