Пьяный водитель на Полтавщине хотел откупиться свиньей от полиции: детали
На Полтавщине 30 ноября правоохранители остановили нетрезвого водителя, который ехал с нарушением правил дорожного движения. Мужчина попытался избежать ответственности и предложил свинью в качестве взятки полицейским.
Уровень алкоголя в крови 35-летнего водителя почти в 10 раз превысил допустимую норму. Об этом сообщили в патрульной полиции Кременчуга.
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Правоохранители 1 декабря около 21:00 остановили Volkswagen Passat на автодороге Полтава-Александрия, ведь мужчина за рулем ехал с нарушениями правил дорожного движения. В частности, водитель авто не включил указатель поворота соответствующего направления.
Инспекторы остановили автомобиль и установили, что мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения.
"Алкотестер Драгер показал результат – 2,06 ‰, что почти в 10 раз превышает допустимую норму", – сообщили в полиции.
Водитель предлагал патрульным взятку свиньей
Впоследствии уже при составлении административных материалов 35-летний мужчина пытался откупиться от полицейских. Он предлагал патрульным неправомерную выгоду в виде свиньи.
Неоднократные предупреждения полицейских об уголовной ответственности за такие предложения мужчины не останавливали и он продолжал настаивать на своем,
– отметили в полиции.
Правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группа, которая должна была зафиксировать факт попытки взятки.
Кроме этого, на водителя составлены административные материалы:
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- за не представление сигнала световым указателем поворота соответствующего направления движения.
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