Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания 5-ти военным подразделениям. Речь идет о подразделениях ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

О соответствующих указах главы государства сообщили на сайте Офиса Президента.

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Как переименовали подразделения:

3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины получила почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана".

40-й полк НГУ отныне будет носить имя полковника Данила Нечая.

16-й полк охраны общественного порядка НГУ получил почетное наименование "имени генерал-майора Александра Радиевского".

9-й пограничный отряд ГПСУ – отныне "имени Сечевых Стрельцов".

43-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоили имя гетмана Тараса Трясила.

В Украине отмечают День защитника

Отметим, что 14 октября в Украине отмечают День защитника. По случаю праздника президент Владимир Зеленский приехал в зону проведения операции Объединенных сил. В Центре морских операций глава государства пообщался с военными. Зеленский поздравил их и вручил подарки.

Подробно о событиях в День защитника Украины можно прочитать здесь.