Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе. Он предусматривает самороспуск группировок боевиков – так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В переговорах с 2014 года участвуют представители боевиков, а их подписи стоят под Минскими соглашениями. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Они называют себя руководителями непризнанных формирований.

Конечно, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований,

– отметил Резников.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о создании плана по достижению мира на Донбассе.

Что известно о "Плане действий по Донбассу" и реакции на него России

Это документ, который наработала Украина. Он содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

То есть все незаконные вооруженные формирования боевиков должны вывести из региона. Кроме того, их должны распустить. Сделать это предлагают в начале 2021 года.

После этого Украина должна взять под контроль границу.

Если российская сторона согласится на эти предложения, Украина готова назначить местные выборы на Донбассе на 31 марта 2021 года.

Россия в ответ раскритиковала предложение Украины, заявив, что оно противоречит Минским договоренностям.

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