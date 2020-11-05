Украинский план действий по Донбассу предусматривает самороспуск группировок боевиков
Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе. Он предусматривает самороспуск группировок боевиков – так называемых "ЛНР" и "ДНР".
В переговорах с 2014 года участвуют представители боевиков, а их подписи стоят под Минскими соглашениями. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
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Они называют себя руководителями непризнанных формирований.
Конечно, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований,
– отметил Резников.
Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о создании плана по достижению мира на Донбассе.
Что известно о "Плане действий по Донбассу" и реакции на него России
- Это документ, который наработала Украина. Он содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- То есть все незаконные вооруженные формирования боевиков должны вывести из региона. Кроме того, их должны распустить. Сделать это предлагают в начале 2021 года.
- После этого Украина должна взять под контроль границу.
- Если российская сторона согласится на эти предложения, Украина готова назначить местные выборы на Донбассе на 31 марта 2021 года.
- Россия в ответ раскритиковала предложение Украины, заявив, что оно противоречит Минским договоренностям.
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