Предложенный украинской стороной "План действий по Донбассу" в ТКГ взяли за основу. Однако о конкретных результатах говорить пока рано.

На заседании рабочей группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группу 10 ноября главный новостью стало обсуждение украинского "Плана действий по Донбассу". Об этом информируют в фейсбуке украинской делегации.

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"Некоторое удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, якобы украинская делегация обещала утверждении плана украинским парламентом", – говорится в сообщении.

Но российским представителям напомнили, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет. Это означает, что делегация может только рекомендовать что-то, а не гарантировать определенные законодательные инициативы.

Еще рано говорить о результатах, но можно сказать, что украинский план взяли за основу,

– подытожила делегация.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о "Плане действий по Донбассу", который наработала украинская сторона.

"План действий по Донбассу": что известно