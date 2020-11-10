"План действий по Донбассу" взяли в ТКГ за основу: что дальше
Предложенный украинской стороной "План действий по Донбассу" в ТКГ взяли за основу. Однако о конкретных результатах говорить пока рано.
На заседании рабочей группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группу 10 ноября главный новостью стало обсуждение украинского "Плана действий по Донбассу". Об этом информируют в фейсбуке украинской делегации.
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"Некоторое удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, якобы украинская делегация обещала утверждении плана украинским парламентом", – говорится в сообщении.
Но российским представителям напомнили, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет. Это означает, что делегация может только рекомендовать что-то, а не гарантировать определенные законодательные инициативы.
Еще рано говорить о результатах, но можно сказать, что украинский план взяли за основу,
– подытожила делегация.
Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о "Плане действий по Донбассу", который наработала украинская сторона.
"План действий по Донбассу": что известно
- Он предусматривает прекращение вооруженного конфликта и проведение полной демилитаризации оккупированных территорий.
- Это нужно, чтобы весной 2021 года провести там выборы.
- Россия такую инициативу Украины критикует.
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