Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила свой "План действий по Донбассу", а именно – 5 главных шагов, которые предложены для установления мира в регионе.

Предложения украинская делегация предоставила ОБСЕ и российской делегации. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Кроме того Украина настаивает на обмене пленных "всех на всех" до 15 декабря

5 шагов Плана Украины по Донбассу:

Вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;

Отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированных территорий, например, – об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

Восстановление контроля над соответствующим участком украинско-российской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

Увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в 4 раза (на 1 500 человек);

Подготовка и проведение на территории ОРДЛО местных выборов (с помощью ОБСЕ) только при выполнении этих условий.

Реальная реализация комплекса этих мер, требует одобрения президентом и парламентом Украины,

– добавили в украинской делегации.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября. К этому времени в Украине ожидают, что в ОБСЕ сформируют собственную позицию и, возможно, внесут свои предложения в этот план.

Заметим, что тем временем в Кремле считают этот план действий таким, что полностью расходится с условиями минских договоренностей.