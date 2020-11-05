Украина представила 5 шагов "Плана действий по Донбассу" в ТКГ: подробно
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила свой "План действий по Донбассу", а именно – 5 главных шагов, которые предложены для установления мира в регионе.
Предложения украинская делегация предоставила ОБСЕ и российской делегации. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Кроме того Украина настаивает на обмене пленных "всех на всех" до 15 декабря
5 шагов Плана Украины по Донбассу:
- Вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
- Отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированных территорий, например, – об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- Восстановление контроля над соответствующим участком украинско-российской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
- Увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в 4 раза (на 1 500 человек);
- Подготовка и проведение на территории ОРДЛО местных выборов (с помощью ОБСЕ) только при выполнении этих условий.
Реальная реализация комплекса этих мер, требует одобрения президентом и парламентом Украины,
– добавили в украинской делегации.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября. К этому времени в Украине ожидают, что в ОБСЕ сформируют собственную позицию и, возможно, внесут свои предложения в этот план.
Заметим, что тем временем в Кремле считают этот план действий таким, что полностью расходится с условиями минских договоренностей.
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