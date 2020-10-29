Россия предложила членам Трехсторонней контактной группы собственный "План действий по урегулированию конфликта". Однако он содержит много моментов, которые могут быть неприемлемыми для Украины.

В ТКГ согласились обсудить план действий России, чтобы в очередной раз не заблокировать переговорный процесс. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в эфире 24 канала.

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По его словам, Россия назвала свой план своеобразной "дорожной картой". Однако украинская сторона избегает такой формулировки, ведь его еще в 2016 году ввела "нормандская четверка". По мнению Гармаша, это понятие нельзя подносить к уровню Трехсторонней контактной группы.

Когда будут обсуждать документы

Как отметил участник ТКГ, план действий России - это почти поэтапно расписаное выполнение Минского комплекса мероприятий в их видении. По словам Гармаша, Украина также предложит свое видение развития событий.

Справка. На заседании Трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 поручили срочно подготовить план действий. Он нужен, чтобы разблокировать работу ТКГ по решению ситуации в Донбассе. Подробнее об этом - читайте здесь.

Участник ТКГ заявил, что после этого представитель ОБСЕ Пьер Морель обобщит 2 документа и создаст 1 компромиссный, если организация даст ему такое поручение.

Только тогда мы будем его обсуждать. Пока трудно сказать, насколько это будет продуктивно, потому что еще нет окончательного документа,

- добавил он.

Также по словам Гармаша, многие моменты из предложенного Россией плана могут быть неприемлемыми для Украины.

Назначение Арестовича

Как отметил Гармаш, новое назначение военного эксперта Алексея Арестовича в Трехсторонней контактной группе достаточно позитивным. По его словам, делегации действительно нужен официальный «голос», который поможет людям отличать личное мнение членов делегации от позиции ТКГ целом.

Обратите внимание! Алексей Арестович стал советником украинской делегации в ТКГ по информационной политике. Он будет иметь полномочия "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев. Подробнее об этом - читайте здесь.

Также участник ТКГ отметил, что Арестович разгрузит украинскую делегацию в информационном плане. Гармаш добавил, что его деятельность пока не вызывает тревоги.