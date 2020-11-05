Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что подготовленный Киевом "План совместных шагов" содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донетчины и Луганщины.

План для ТКГ от Украины: Кравчук раскрыл детали

Как рассказал Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина", демилитаризация должна состояться в начале 2021, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

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Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение – все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования следует распустить. И это нужно сделать в начале 2021 года,

– отметил Кравчук.

Он добавил, что после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

"То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед", – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время он отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, принимавших участие в событиях, связанных с войной на Донбассе. Также следует не допустить наказания тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

"Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопрос ответственности решали по закону, взвешенно, учитывая ситуацию на Донбассе и опыт других стран", – говорит Кравчук.

Как объяснил он, потому что есть преступники и люди, которые пришли туда убивать за деньги. Вот они и должны нести ответственность. Зато другие – нормально жить и работать "на своей, украинской земле".

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