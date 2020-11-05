У Путина считают, что демилитаризация Донбасса и передача границы Украине, предложенные в "Плане совместных шагов", расходятся с минскими договоренностями. Также в Кремле раскритиковали предложение Украины до конца года провести встречу "нормандской четверки".

На предложенный Украиной план по достижению мира на Донбассе у российского президента отреагировали ожидаемо вяло, пишет 24 канал со ссылкой на рос-СМИ. Заметим, что "План совместных шагов" предлагает прекратить конфликт на Донбассе и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года. Собственно, это условия для проведения выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года.

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Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не располагает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на Донбассе передан Москве.

По его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Песков также раскритиковал слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы о том, что встреча "нормандской четверки" должна состояться до конца 2020 года.

Песков сказал, что встреча "нормандской четверки" ради самой встречи – бессмысленна, результатом же должно стать как минимум подведение итогов исполнения "Минска-2".

Что это за "План совместных шагов" по Донбассу