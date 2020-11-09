Россия может иметь множество вопросов к плану Украины по Донбассу. Однако в Министерстве иностранных дел утверждают, что выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения по решению вопроса войны на Донбассе, а не навязывали свои.

План Украины по Донбассу и Россия: комментарий Кулебы

Как отметил министр иностранных дел, план Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе может вызвать споры между Киевом и Москвой. А эти споры в единое целое должны свести представители ОБСЕ. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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По словам Кулебы, Россия хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и деоккупации востока Украины.

"Я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", – отметил Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе стала более активной.

"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в ТКГ и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий", – отметил министр.

План действий – это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения. Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывали свои

– отметил Кулеба.

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Глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук выступил с инициативой – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях. Мол, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту.

Мол, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту. "План действий по Донбассу" предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию оккупированных территорий. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.

Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже к 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех" , а также увеличить до 1,5 тысячи количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.

, а также на оккупированных территориях. Согласно украинскому плану, если удастся достичь предыдущих пунктов, не позднее чем 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины. Для этого ВР должна принять закон об особенностях местных выборов на оккупированном Донбассе.

Для этого ВР должна принять закон об особенностях местных выборов на оккупированном Донбассе. Что касается остальных инициатив, то в документе также говорится о Свободной экономической зоне на Донбассе в рамках реализации особого порядка местного самоуправления. Это нужно для восстановления экономики. Она должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года.

Кроме того, Украина хочет, чтобы следующая встреча лидеров нормандского формата состоялась до конца 2020 года и чтобы Кремль отменил указы и законы об упрощенном порядке предоставления жителям оккупированных территорий паспортов РФ.

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5 шагов плана Украины по Донбассу / Инфографика 24 канала