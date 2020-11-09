План Украины относительно мира на Донбассе: чего следует ожидать от России
Россия может иметь множество вопросов к плану Украины по Донбассу. Однако в Министерстве иностранных дел утверждают, что выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения по решению вопроса войны на Донбассе, а не навязывали свои.
План Украины по Донбассу и Россия: комментарий Кулебы
Как отметил министр иностранных дел, план Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе может вызвать споры между Киевом и Москвой. А эти споры в единое целое должны свести представители ОБСЕ. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
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По словам Кулебы, Россия хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и деоккупации востока Украины.
"Я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", – отметил Кулеба.
Он добавил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе стала более активной.
"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в ТКГ и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий", – отметил министр.
План действий – это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения. Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывали свои
– отметил Кулеба.
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Коротко о "Плане действий по Донбассу"
- Глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук выступил с инициативой – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях. Мол, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту.
- "План действий по Донбассу" предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию оккупированных территорий. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.
- Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже к 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех", а также увеличить до 1,5 тысячи количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.
- Согласно украинскому плану, если удастся достичь предыдущих пунктов, не позднее чем 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины. Для этого ВР должна принять закон об особенностях местных выборов на оккупированном Донбассе.
- Что касается остальных инициатив, то в документе также говорится о Свободной экономической зоне на Донбассе в рамках реализации особого порядка местного самоуправления. Это нужно для восстановления экономики. Она должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года.
- Кроме того, Украина хочет, чтобы следующая встреча лидеров нормандского формата состоялась до конца 2020 года и чтобы Кремль отменил указы и законы об упрощенном порядке предоставления жителям оккупированных территорий паспортов РФ.
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