План "Б" в отношении Донбасса, вероятно, отсрочат. Президент Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Почему план "Б" хотят отсрочить

Такие намерения имеют из-за того, что якобы за год переговоры с Путиным дали результат. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщают "Украинские новости".

Кстати Кравчук заявил, что Украина еще не имеет "плана Б" по Донбассу

Политик отметил, что ситуация существенно изменилась. Также советник отметил уменьшение количества обстрелов, стабилизацию вопроса о транзите российского газа на выгодных для Украины условиях и восстановления инфраструктуры на Донбассе.

Поэтому, по словам Подоляка, больше не обсуждают выход из переговоров, их принципиальные изменения или запуск плана "Б".

Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы различных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах,

– добавил Подоляк.

Кроме того, Украина настроена продолжать переговоры в нормандском формате с Россией, Германией и Францией.

Что говорит Подоляк о Путине

Советник утверждает, что в переговорах с участием Путина якобы можно достичь гораздо большего, чем в других форматах. Поэтому Украина настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четверки".

Что известно о плане "Б"