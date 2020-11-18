В Нацполиции хотят расширить основания для использования электрошокеров, – Клименко
Благодаря тому, что правоохранители используют электрошокеры, в мире спасли более 220 тысяч жизней. Национальная полиция хочет расширить перечень оснований, при которых можно использовать спецсредство.
Электрошокер – это самое безопасное полицейское средство принуждения. Использование такого спецсредства уменьшает риск травмирования не только для правонарушителя, но и для полицейского. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
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Электрошокер обездвиживает человека на короткий период. За это время полицейский может надеть на нарушителя наручники.
Мы планируем в течение ближайших нескольких лет оснастить электрошокерами каждый экипаж патрульной полиции, штурмовые подразделения КОРД и полков полиции особого назначения, а также полицейских офицеров общин,
– сказал Клименко.
Сейчас Нацполиция уже закупила 200 таких электрошокеров со всеми комплектующими.
Кроме того, больше десятка полицейских прошли учебные курсы инструкторов от компании-производителя. По словам Клименко, это – первый шаг на пути к полноценному использованию электрошокеров в повседневной работе.
Использование электрошокеров в Украине ограничено
Согласно статье 45 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейский может применять электрошокер для отражения нападения на полицейского, другое лицо, а также, когда нападают животные.
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Каждую смену правоохранители задерживают граждан за совершение правонарушений. Те часто проявляют неповиновение и сопротивление, а это иногда приводит к случаям применения огнестрельного оружия с травматическими и даже летальными исходами,
– отметил руководитель полиции.
Клименко предлагает расширить перечень оснований для использования спецсредства
В частности, Нацполиция требует разрешить использование электрошокера в случаях задержания лица, которое:
- совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или оказывает сопротивление полицейскому;
- оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;
- угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.
Однако, по словам Клименко, будут определять категории лиц, к которым будет запрещено применять электрошокер:
- несовершеннолетние;
- беременные женщины;
- пожилые люди:
- лица с признаками ограниченных возможностей.
"Фактически основания и условия применения электрошокеров будут аналогичны огнестрельному оружию. Имея такую альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичный для лица способ задержания нарушителя", – подчеркнул Клименко.
Он также призвал Верховную Раду поддержать изменения в законодательстве.
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