Благодаря тому, что правоохранители используют электрошокеры, в мире спасли более 220 тысяч жизней. Национальная полиция хочет расширить перечень оснований, при которых можно использовать спецсредство.

Электрошокер – это самое безопасное полицейское средство принуждения. Использование такого спецсредства уменьшает риск травмирования не только для правонарушителя, но и для полицейского. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Электрошокер обездвиживает человека на короткий период. За это время полицейский может надеть на нарушителя наручники.

Мы планируем в течение ближайших нескольких лет оснастить электрошокерами каждый экипаж патрульной полиции, штурмовые подразделения КОРД и полков полиции особого назначения, а также полицейских офицеров общин,

– сказал Клименко.

Сейчас Нацполиция уже закупила 200 таких электрошокеров со всеми комплектующими.

Кроме того, больше десятка полицейских прошли учебные курсы инструкторов от компании-производителя. По словам Клименко, это – первый шаг на пути к полноценному использованию электрошокеров в повседневной работе.

Использование электрошокеров в Украине ограничено

Согласно статье 45 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейский может применять электрошокер для отражения нападения на полицейского, другое лицо, а также, когда нападают животные.

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Каждую смену правоохранители задерживают граждан за совершение правонарушений. Те часто проявляют неповиновение и сопротивление, а это иногда приводит к случаям применения огнестрельного оружия с травматическими и даже летальными исходами,

– отметил руководитель полиции.

Клименко предлагает расширить перечень оснований для использования спецсредства

В частности, Нацполиция требует разрешить использование электрошокера в случаях задержания лица, которое:

совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или оказывает сопротивление полицейскому;

оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.

Однако, по словам Клименко, будут определять категории лиц, к которым будет запрещено применять электрошокер:

несовершеннолетние;

беременные женщины;

пожилые люди:

лица с признаками ограниченных возможностей.

"Фактически основания и условия применения электрошокеров будут аналогичны огнестрельному оружию. Имея такую ​​альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичный для лица способ задержания нарушителя", – подчеркнул Клименко.

Он также призвал Верховную Раду поддержать изменения в законодательстве.