Президент России Владимир Путин не планирует контактировать с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В Кремле говорят, что Тихановская вряд ли активно участвует в делах Беларуси.

Кремль: Тихановская не участвует в жизни Беларуси

О такой позиции Владимира Путина сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

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Песков подчеркнул, что Тихановская не находится на территории Беларуси, поэтому вряд участвует в жизни страны. Лидер оппозиции, говорят в Кремле, встречается лишь с теми главами государств, которые признали президентство Лукашенко нелегитимным.

Тихановская уже встречалась с Макроном и Меркель

Отметим, что Светлана Тихановская уже встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее конкурентка Лукашенко на выборах президента заявила, что не против приобщить Владимира Путина к переговорам по разрешению ситуации в Беларуси. На этих переговорах, считает Тихановская, кроме Путина должен присутствовать еще и Макрон.

Из Беларуси Тихановская была вынуждена уехать в Литву после старта белорусских акций протеста. Сделала это лидер оппозиции под давлением власти.