Планирует ли Путин поговорить с Тихановской: ответ Кремля
Президент России Владимир Путин не планирует контактировать с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В Кремле говорят, что Тихановская вряд ли активно участвует в делах Беларуси.
Кремль: Тихановская не участвует в жизни Беларуси
О такой позиции Владимира Путина сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
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Песков подчеркнул, что Тихановская не находится на территории Беларуси, поэтому вряд участвует в жизни страны. Лидер оппозиции, говорят в Кремле, встречается лишь с теми главами государств, которые признали президентство Лукашенко нелегитимным.
Тихановская уже встречалась с Макроном и Меркель
Отметим, что Светлана Тихановская уже встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее конкурентка Лукашенко на выборах президента заявила, что не против приобщить Владимира Путина к переговорам по разрешению ситуации в Беларуси. На этих переговорах, считает Тихановская, кроме Путина должен присутствовать еще и Макрон.