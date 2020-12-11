Украина пока не рассматривает возможность разместить на Донбассе миротворцев ООН. Однако будет инициировать увеличение состава миссии ОБСЕ сразу в 4 раза.

Рассматривать ООН пока не эффективно, ведь Россия имеет право вето в этой организации. Это может привести к тому, что ситуация затянется еще на год. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает "РБК-Украина".

Актуально Россия пытается нивелировать нормандский формат, – Арестович

Что еще сказал Арестович

"Дорожная карта", которую обнародовал 5 Президент Украины Петр Порошенко, и план украинской делегации в ТКГ совпадают на 99%.

Единственным отличием являются миротворцы ООН. Украинская делегация говорит об увеличении состава миссии ОБСЕ в 4 раза.

Арестович также заявлял, что процесс возвращения оккупированных территорий Донбасса формируется из двух составляющих – реинтеграции и деоккупации. По состоянию на конец 2020 года реинтеграция уже началась.

Обратите внимание! Идею реализации "дорожной карты" Порошенко выдвинул в 2019 году. Проект должен иметь даты выполнения Минских договоренностей, в частности, относительно выборов на временно оккупированных территориях Донбасса в соответствии с украинским законодательством.