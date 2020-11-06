Трамп хочет начать второй срок досрочно, без победы на выборах, – СМИ
Американским СМИ стали известны ближайшие действия пока еще действующего президента США Дональда Трампа. По имеющейся информации, он планирует вести себя так, будто уже начинает второй президентский срок – даже не дождавшись результатов выборов.
Дональд Трамп со своими помощниками хочет полностью использовать нынешнее положение в Белом доме, чтобы выглядеть как можно более по-президентски. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на три источника, которым известна стратегия действий президента.
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Президент может уволить нескольких членов правительства и высокопоставленных помощников. Как утверждают источники издания, речь идет о тех, кто больше всего "раздражал" Трампа.
В частности, среди тех, кто может остаться без работы, называют директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера. Последний уже якобы даже подготовил заявление на увольнение.
Кроме того, команда Дональда Трампа планирует предъявить еще больше юридических исков и поставить под сомнение подлинность результатов выборов президента.
Ожидается, что вместе с потенциальными увольнениями Трамп также проведет следующую неделю, подписав ряд исполнительных распоряжений по самым разнообразным вопросам – от торговли до производства в Китае – чтобы показать, что он как и раньше работает.
Коротко о выборах в США:
- После голосования на выборах президента Соединенных Штатов Америки 3 ноября до сих пор продолжается подсчет голосов. На главный пост в государстве претендуют действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден.
- По опросам перед голосованием, прогнозам большинства экспертов, а также предварительным результатам, наибольшие шансы на победу имеет кандидат от демократов Джозеф Байден.
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