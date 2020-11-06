Американским СМИ стали известны ближайшие действия пока еще действующего президента США Дональда Трампа. По имеющейся информации, он планирует вести себя так, будто уже начинает второй президентский срок – даже не дождавшись результатов выборов.

Дональд Трамп со своими помощниками хочет полностью использовать нынешнее положение в Белом доме, чтобы выглядеть как можно более по-президентски. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на три источника, которым известна стратегия действий президента.

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Президент может уволить нескольких членов правительства и высокопоставленных помощников. Как утверждают источники издания, речь идет о тех, кто больше всего "раздражал" Трампа.

В частности, среди тех, кто может остаться без работы, называют директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера. Последний уже якобы даже подготовил заявление на увольнение.

Кроме того, команда Дональда Трампа планирует предъявить еще больше юридических исков и поставить под сомнение подлинность результатов выборов президента.

Ожидается, что вместе с потенциальными увольнениями Трамп также проведет следующую неделю, подписав ряд исполнительных распоряжений по самым разнообразным вопросам – от торговли до производства в Китае – чтобы показать, что он как и раньше работает.

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