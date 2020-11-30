Украинская власть хочет дойти до конца алфавита, – Жданов о планах по Донбассу
Власть Украины дойдет до конца алфавита, придумывая различные планы для урегулирования ситуации на Донбассе. Однако самая большая беда в том, что ни один из них не является действенным, надо выбирать другие пути решения конфликта.
Дело в том, что власть проводит не ту политику, которую нужно. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.
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"Судя по тому, что план А украинцы так и не увидели, то план Б тоже будет состоять из одной буквы Б, к сожалению", – заверил Жданов.
К сожалению, из той политики, которую сейчас проводит власть, я думаю, что они постараются дойти до конца алфавита. Так будут объявлять очередные планы по урегулированию,
– сказал эксперт.
По словам Жданова, планы власть придумывает, однако конкретных шагов и политической воли для того, чтобы решить вопрос и определиться с тем, что происходит в Донецкой и Луганской областях, нет.
"На сегодня конфликт уже заморожен. Когда мы начали думать, в какой интерпретации и как будет выполнять минские договоренности – с этого момента это замороженный конфликт, он может длиться десятилетиями, если не делать шаги для сдвига с места", – подытожил Жданов.
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План действий по Донбассу: коротко о ситуации в ТКГ
- Ранее представители России отвергли украинский план по Донбассу, он явно им невыгоден. В то же время российская сторона в ТКГ 24 ноября заявила, что поддерживает так называемый план, который предложили боевики.
- Обсуждать или даже знакомиться с их планом Украина не собирается. Дело в том, что пророссийские боевики не могут быть и не являются участниками переговорного процесса.
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