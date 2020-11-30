Власть Украины дойдет до конца алфавита, придумывая различные планы для урегулирования ситуации на Донбассе. Однако самая большая беда в том, что ни один из них не является действенным, надо выбирать другие пути решения конфликта.

Дело в том, что власть проводит не ту политику, которую нужно. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Офис Президента юридически не признает Россию стороной конфликта, – эксперт

"Судя по тому, что план А украинцы так и не увидели, то план Б тоже будет состоять из одной буквы Б, к сожалению", – заверил Жданов.

К сожалению, из той политики, которую сейчас проводит власть, я думаю, что они постараются дойти до конца алфавита. Так будут объявлять очередные планы по урегулированию,

– сказал эксперт.

По словам Жданова, планы власть придумывает, однако конкретных шагов и политической воли для того, чтобы решить вопрос и определиться с тем, что происходит в Донецкой и Луганской областях, нет.

"На сегодня конфликт уже заморожен. Когда мы начали думать, в какой интерпретации и как будет выполнять минские договоренности – с этого момента это замороженный конфликт, он может длиться десятилетиями, если не делать шаги для сдвига с места", – подытожил Жданов.

Украина будет создавать множество планов по Донбассу: видео

План действий по Донбассу: коротко о ситуации в ТКГ

Ранее представители России отвергли украинский план по Донбассу, он явно им невыгоден. В то же время российская сторона в ТКГ 24 ноября заявила, что поддерживает так называемый план, который предложили боевики.

Обсуждать или даже знакомиться с их планом Украина не собирается. Дело в том, что пророссийские боевики не могут быть и не являются участниками переговорного процесса.



5 шагов плана Украины по Донбассу / Инфографика 24 канала