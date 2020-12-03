Украина хочет принять участие в операции НАТО в Средиземном море и отправить военных в Ирак
В 2021 году Украина хочет присоединиться к операции НАТО "Морской охранник" в Средиземном море. Кроме того, в планах отправить 2 военных для участия в тренировочной миссии Альянса в Ираке.
Украина хочет большего взаимодействия с НАТО
О желании Украины принимать более активное участие в планировании и проведении операции под руководством НАТО министр обороны Андрей Таран заявил во время брифинга для послов, военных атташе государств-членов Нато и представителей офиса организации в Украине.
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По его словам, развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность Альянса и достичь максимального уровня взаимосовместимости.
Мы стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это "улица с двусторонним движением": мы имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей,
– отметил министр.
Таран напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которые присоединились к силам реагирования НАТО. Глава Минобороны рассказал, что страна уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 до NRF-2021.
Министр также заверил, что даже в условиях российской агрессии Украина есть и будет надежным партнером Альянса, которая принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане.
Планы Украины на 2021 – 2023 годы
- Кроме того, в 2021 году Военно-морские Силы ВСУ планируют присоединиться к операции "Морской охранник" в Средиземном море 2 патрульными катерами типа Island.
- В планах на 2023 год – приобщить к участию в операции флагман ВМС ВС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".
- Еще одно намерение – Минобороны совместно с Министерством иностранных дел принимает меры, чтобы направить в 2021 году 2 представителей ВСУ в тренировочную миссию НАТО в Республике Ирак.
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