В 2021 году Украина хочет присоединиться к операции НАТО "Морской охранник" в Средиземном море. Кроме того, в планах отправить 2 военных для участия в тренировочной миссии Альянса в Ираке.

Украина хочет большего взаимодействия с НАТО

О желании Украины принимать более активное участие в планировании и проведении операции под руководством НАТО министр обороны Андрей Таран заявил во время брифинга для послов, военных атташе государств-членов Нато и представителей офиса организации в Украине.

Читайте также Мы хотим больше учений НАТО в Украине, – Кулеба

По его словам, развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность Альянса и достичь максимального уровня взаимосовместимости.

Мы стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это "улица с двусторонним движением": мы имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей,

– отметил министр.

Таран напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которые присоединились к силам реагирования НАТО. Глава Минобороны рассказал, что страна уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 до NRF-2021.

Министр также заверил, что даже в условиях российской агрессии Украина есть и будет надежным партнером Альянса, которая принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане.

Планы Украины на 2021 – 2023 годы

Кроме того, в 2021 году Военно-морские Силы ВСУ планируют присоединиться к операции "Морской охранник" в Средиземном море 2 патрульными катерами типа Island.

2 патрульными катерами типа Island. В планах на 2023 год – приобщить к участию в операции флагман ВМС ВС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".

Еще одно намерение – Минобороны совместно с Министерством иностранных дел принимает меры, чтобы направить в 2021 году 2 представителей ВСУ в тренировочную миссию НАТО в Республике Ирак.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря. Также Альянс усилит помощь Украине и Грузии. Происходит это на фоне того, что Россия наращивает военную мощь в оккупированном ею Крыму.