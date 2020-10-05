На платных камерах в СИЗО заработали миллион: на что идут деньги
Платные улучшенные камеры в следственных изоляторах уже принесли первый миллион гривен. В Минюсте уверяют, заработанные деньги тратят на ремонт в бесплатных камерах.
Больше всего на улучшенных камерах заработали в Киеве
Больше всего денег принесли улучшенные условия в "Киевском следственном изоляторе". Здесь за платные камеры выложили 621 тысячу 507 гривен. Об этом сообщил глава Министерства юстиции Денис Малюська в фейсбуке.
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Напомню, что сама инициатива заработала на полную мощность только летом и все еще набирает обороты,
– заметил Малюська.
Деньги тратят на ремонты в бесплатных камерах
Ранее глава Минюста отчитался о ремонтах, которые проводят в бесплатных камерах в изоляторах. Так на 12-местную камеру в Киевском СИЗО потратили более 60 тысяч гривен.
Смотрите фото из изоляторов – до и после ремонта / Фото Дениса Малюськи:
Что известно о платных камерах в украинских изоляторах:
- 8 мая Кабмин ввел экспериментальный проект, который позволяет задержанным за деньги улучшить условия своего пребывания в СИЗО.
- В июле появилась возможность купить подарочный сертификат на пребывание в улучшенной камере.
- Их общая стоимость колеблется в пределах от 1 до 12 тысяч гривен.