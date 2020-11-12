Пленарная неделя Рады под угрозой из-за COVID-19
Следующую планерную неделю Верховной Рады могут отсрочить из-за COVID-19. В настоящее время лидеры парламентских фракций обсуждают возможность перенесения заседания парламента.
Вспышка коронавируса существенно усложнила рабочий процесс в Раде. Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко, сообщает "РБК-Украина".
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На сегодняшний день обсуждается вопрос, состоится ли пленарная неделя. Сейчас идет кулуарное обсуждение между руководителями фракций, собираться ли Раде на следующей неделе, внести ли изменения в календарный план работы,
– подчеркнула Янченко.
COVID-19 у руководства государства: что известно
- 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом.
- В тот же день о положительном тесте на COVID-19 сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- 11 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что тоже инфицировался коронавирусом.
- 12 ноября COVID-19 подтвердили у первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
- Кроме того, известно, что только во фракции "Слуга народа" коронавирусом заболели уже 17 нардепов.
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