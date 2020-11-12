Следующую планерную неделю Верховной Рады могут отсрочить из-за COVID-19. В настоящее время лидеры парламентских фракций обсуждают возможность перенесения заседания парламента.

Вспышка коронавируса существенно усложнила рабочий процесс в Раде. Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко, сообщает "РБК-Украина".

Обратите внимание КСУ переходит на дистанционную работу из-за COVID-19

На сегодняшний день обсуждается вопрос, состоится ли пленарная неделя. Сейчас идет кулуарное обсуждение между руководителями фракций, собираться ли Раде на следующей неделе, внести ли изменения в календарный план работы,

– подчеркнула Янченко.

Обратите внимание! За сутки 11 ноября в Украине зафиксировали 10 611 новых зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине заболели 489 808 человек.

COVID-19 у руководства государства: что известно