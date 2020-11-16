Украинскому политическому истеблишменту будет сложно налаживать отношения с США после ряда скандалов, направленных на дискредитацию Джо Байдена.

Об этом говорится в расследовании "Как результаты выборов в США повлияют на позиции Украины на мировой арене", издания OBOZREVATEL.

Автор напоминает, что в отношении ряда дипломатических скандалов 2019 года в Украине фактически был прекращен эффективный диалог с США, о чем свидетельствует отсутствие в Киеве посла США с мая 2019 года. Вслед за этими событиями последовали более недружественные шаги в виде четырех "пресс-конференций" нардепа Андрея Деркача и скандального экс-прокурора Константина Кулика.

По мнению эксперта аналитического центра Kyivstratpro Тараса Семенюка, можно ожидать, что в кулуарах так называемые "пленки Деркача" негативно повлияют на отношения нового американского истеблишмента с отдельными политиками в Украине.

Прежде всего, к ним можно отнести фигуры уровня Андрея Деркача, Константина Кулика, Андрея Телиженко и всех тех, кто стоял в Украине за организацией репутационных атак на Джо Байдена. Нередко их еще объединяют открытые и регулярные атаки на антикоррупционную вертикаль и действия, попадающие в сферу интересов РФ в Украине,

– говорится в расследовании.

Автор отмечает, что в программном заявлении Джо Байдена от 14 октября 2020 года под названием "Видение Джо Байдена об отношениях Америки с Украиной" отмечается, что "Байден стремится завершить конфликт в Украине и совместно с европейскими союзниками будет поддерживать Украину в ее стремлениях к суверенному, демократическому и процветающему будущему". Реализация этого заявления заключается в 2 направлениях – защита от российской агрессии и консолидация общества вокруг борьбы с коррупцией в достижении верховенства права.