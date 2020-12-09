Печерский суд требовал от генпрокурора Ирины Венедиктовой забрать у НАБУ дело о "пленках Вовка". Как объяснили в Центре противодействия коррупции, Печерский райсуд не мог решать такие вопросы, а все жалобы и заявления по делам НАБУ должен был рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Несмотря на очевидную незаконность решения Печерского суда, Венедиткова "легитимизировала его". Об этом заявили в Центре противодействия коррупции.

Важно НАБУ закрыло дело Вовка о ложном декларировании, – СМИ

Детали скандала

Судья Печерского суда Сергей Вовк еще в августе 2020 года обязал забрать дело ОАСК у НАБУ. Как пишут эксперты, это было сделано незаконно, потому что Печерский райсуд такие вопросы не решает. Более того, решение Печерского суда обжалуется в Апелляционной палате ВАКС, то есть еще не вступило в силу.

Несмотря на это, генпрокурор Венедиктова, вместо того, чтобы проигнорировать незаконное решение и ждать результатов апелляции, пошла за разъяснением этого незаконного решения Печерского суда. Читай: легитимизировала его,

– заявили в ЦПК.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, в разъяснении говорится, что Венедиктова должна немедленно забрать дело у НАБУ и делать то же самое по всем делам, которые будут производными от этого, то есть выделенными в отдельные дела.

Что известно о деле против Павла Вовка

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины.

главе Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины. 21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Сам Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского. 11 августа НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка.

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