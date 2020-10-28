Конституционный суд отменил электронные декларации по представлению депутатов ОПЗЖ и группы "За майбутнє". А сама встреча главы суда Александра Тупицкого с представителем ЕС в Украине Матти Маасикасом – это попытка Коломойского оторвать Украину от международной помощи.

Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. О последствиях частичной отмены е-декларирования он рассказал в эфире 24 канала.

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Пока решение суда еще не опубликовано и не понятно, что именно отменили судьи: все ли электронное декларирование, или часть. В любом случае – последствия для Украины будут плачевны.

Однако, как подчеркнул Шабунин, нет понятия "частичная отмена". Допустим самый легкий вариант – не декларировать имущество, которое записано на родственников.

После этого декларирования нет никакого смысла,

– считает Шабунин.

Как будут реагировать западные партнеры

Справка. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас 27 октября встретился с главой Конституционного суда Александром Тупицким, где обсудили "важность прозрачности в работе" и сохранение всего достигнутого после Революции Достоинства в 2014 году.

"Эта встреча – это плевок в лицо Европейского Союза. После того как Тупицкий с ним встретился, судьи КСУ и вынесли это идиотическое решение. Более того, это сделали специально", – подчеркнул Шабунин.

Это даже не столько борьба с антикоррупционной структурой, сколько попытка ОПЗЖ и конкретно Коломойского оторвать Украину от помощи Запада,

– убежден эксперт.

Он объяснил, что полноценная система декларирования состояния должностных лиц была формальным условием сотрудничества с Украиной, например, получения денег от ЕС или Всемирного банка. Их Украина точно не получит, пока этот вопрос снова не решат.

Также он добавил, что это решение похоронит более 200 дел. Поэтому депутаты ОПЗЖ и "За майбутнє" заинтересованы в сокрытии доходов.

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Смотрите полностью видео разговора с Виталием Шабуниным об отмене е-декларирования: