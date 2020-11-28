Франкфуртский ресторатор Джузеппе Фикер решил креативным способом выразить свой протест против ограничений работы учреждений общественного питания на фоне пандемии COVID-19.

Он посадил за столы в своем ресторане плюшевых панд, об этом сообщает Frankfurter Neue Presse.

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А еще Джузеппе хотел таким образом немного развеселить жителей города, которые в выходные не могут посидеть с друзьями и родными в ресторане или кафе из-за введенных властями ограничений.

Это была безумная идея моей подруги. Она сказала, что ресторан выглядит грустным и пустым. Поэтому мы решили рассадить внутри плюшевых панд,

– обїяснил владелец ресторана.

По его словам, многие прохожие останавливались у его заведения, увидев такой перформанс, чтобы делали селфи на фоне животных за окном.

Как выглядит ресторан и его плюшевые "гости": смотрите видео 24 канала