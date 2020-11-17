По делу о запрете деятельности "Партии Шария" есть сдвиги: детали
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария к Минюсту. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность министерства относительно запрета деятельности "Партии Шария".
Сдвиг по делу запрета "Партии Шария"
Суд взялся за дело о запрете деятельности "Партии Шария", сообщает пресс-служба ОАСК.
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Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины,
– говорится в сообщении.
А также постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства. То есть сторонам о заседании не будут сообщать, они будут проходить по имеющимся в деле материалам.
Что известно об иске
Истец обратился в суд с просьбой признать противоправной бездеятельность Минюста. Речь идет о неприятии решения о запрете деятельности "Партии Шария".
В своем иске Виктор Шарий требует обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.
Мужчина отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии. Поэтому, по его мнению, в названии партии не должны использовать его фамилию.
Что известно про Анатолия Шария?
Одиозный бывший журналист и блогер. В 2012 году бежал из Украины в Литву. Позже начал вести ютуб-канал на политическую тематику. Шария называют "кремлевским проектом – блогером, которого используют российские хозяева". В 2020 году Верховный Суд признал эти утверждения оценочным суждением, которое не может подлежать опровержению.
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