Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария к Минюсту. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность министерства относительно запрета деятельности "Партии Шария".

Сдвиг по делу запрета "Партии Шария"

Суд взялся за дело о запрете деятельности "Партии Шария", сообщает пресс-служба ОАСК.

Читайте также Пророссийская или украинская: что известно о "Партии Шария"

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины,

– говорится в сообщении.

А также постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства. То есть сторонам о заседании не будут сообщать, они будут проходить по имеющимся в деле материалам.

Что известно об иске

Истец обратился в суд с просьбой признать противоправной бездеятельность Минюста. Речь идет о неприятии решения о запрете деятельности "Партии Шария".

В своем иске Виктор Шарий требует обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

Мужчина отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии. Поэтому, по его мнению, в названии партии не должны использовать его фамилию.

Обратите внимание! Это уже как минимум вторая попытка запретить "Партию Шария" из ОАСК. В июле 2020 года админсуд сообщал о другом исковом обращении. Тогда основанием для запрета политсилы было нарушение закона о декоммунизации.