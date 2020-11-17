Неизвестный 12 ноября сообщил о том, что здание Государственного бюро расследований в Киеве заминировали. Информация оказалась ложной. Поэтому полиция задержала подозреваемого – гражданина Америки.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Что известно о подозреваемом

В ходе расследования правоохранители установили, что ложное сообщение о заминировании поступило от 36-летнего американца. 16 ноября полицейские разыскали и задержали нарушителя.

Американцу уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет.



Американец "заминировал" помещение ГБР

Правоохранители задержали подозреваемого в сообщении о фейковом заминировании

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