За фейковое заминирование ГБР задержали американца: что ему грозит
Неизвестный 12 ноября сообщил о том, что здание Государственного бюро расследований в Киеве заминировали. Информация оказалась ложной. Поэтому полиция задержала подозреваемого – гражданина Америки.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Что известно о подозреваемом
В ходе расследования правоохранители установили, что ложное сообщение о заминировании поступило от 36-летнего американца. 16 ноября полицейские разыскали и задержали нарушителя.
Американцу уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет.
Американец "заминировал" помещение ГБР
Правоохранители задержали подозреваемого в сообщении о фейковом заминировании
Главные фейковые заминирования ноября
- 16 ноября неизвестный сообщил о заминировании Киевской городской государственной администрации. 1300 человек срочно эвакуировали.
- В этот же день еще один нарушитель заявил о заминировании столичного ЦУМа. Однако правоохранители взрывчатку так и не нашли.
- В Одессе 15 ноября, в день второго тура местных выборов, сообщили о заминировании здания, в котором находилась избирательная комиссия.
- В Киеве 13 ноября полиция перекрыла все входы в парламент. Все потому, что неизвестный сообщил о заминировании здания.
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