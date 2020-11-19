По просьбе Ермака: Уманский временно не будет участвовать в эфирах
Игорь Уманский, который накануне подал в отставку из ОП, некоторое время будет воздерживаться от участия в эфирах. Об этом его попросил глава ведомства Андрей Ермак.
Уманский не будет посещать телеканалы до личной встречи с Ермаком, когда такое станет возможно. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.
Примечательно Карантин выходного дня – тогда все на выход: советник Ермака Уманский подал в отставку
9 ноября глава Офиса Президента рассказал, что подхватил коронавирус COVID-19. Он уже больше недели лечится в "Феофании", как и президент Зеленский.
Стоит заметить, что сейчас Андрей Ермак никак не отреагировал на сообщение своего пока еще действующего советника.
Уманский подал в отставку: главное
- Уманский, который является советником председателя ОП, написал заявление на увольнение из ведомства 12 ноября. "Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый", – заявил он в фейсбуке.
- А также пообещал публично объяснить, что стало причиной такого решения. Но только после того, как примут соответствующее решение о его отставке.
- Зато в ОП отметили, что Ермак не примет отставку Уманского до личной с ним встречи. Сейчас это невозможно, поскольку у главы ведомства – коронавирус.
- 13 ноября Уманский обнародовал еще одно сообщение на своей фейсбук-странице – на этот раз с жесткой критикой власти. В частности, заявил о растрате денег с коронавирусная фонда.
- В Укравтодоре уже отреагировали слова советника Ермака и отрицали его обвинения. Подробнее об этом – читайте по ссылке.
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