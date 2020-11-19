Игорь Уманский, который накануне подал в отставку из ОП, некоторое время будет воздерживаться от участия в эфирах. Об этом его попросил глава ведомства Андрей Ермак.

Уманский не будет посещать телеканалы до личной встречи с Ермаком, когда такое станет возможно. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

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9 ноября глава Офиса Президента рассказал, что подхватил коронавирус COVID-19. Он уже больше недели лечится в "Феофании", как и президент Зеленский.

Стоит заметить, что сейчас Андрей Ермак никак не отреагировал на сообщение своего пока еще действующего советника.

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