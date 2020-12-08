Боевики сдвигают свои позиции в сторону украинских воинов под Южным
В течение 7 декабря российские наемники 4 раза нарушили договоренности о перемирии. Они совершили 3 неприцельных обстрела и начали инженерное оборудование собственных позиций в сторону украинских воинов возле Южного.
Ситуация на линии фронта остается полностью контролируемой украинскими воинами, заверили в штабе Операции Объединенных сил.
К слову Кравчук утверждает, что план "Б" по Донбассу могут утвердить в начале 2021 года
Огневые нарушения со стороны боевиков:
- неподалеку от Водяного – враг стрелял в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов,
- вблизи Троицкого – наемники вели обстрелы вечером, применив подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы,
- возле Авдеевки – боевики произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
Кроме того, наши воины обнаружили, что россияне начали инженерное оборудование позиций с направления временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.
Более стабильной была ситуация уже после полуночи. По состоянию на 7 утра 8 декабря нарушений тишины в зоне ООС не зафиксировано.
Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали,
– подчеркнули в штабе ООС.
Кроме того, стоит отметить, что сутки 7 декабря на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных.
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