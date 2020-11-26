В НАТО помнят, что Россия – это конкретный враг. Поэтому против нее применяют более жесткую риторику. Однако сейчас Альянс сосредоточился на других проблемах.

Сейчас на повестке дня в НАТО номер 1 – это пандемия, однако об агрессии России не забывают. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью "Цензор.Нет".

К теме Годжес о вступлении Украины в НАТО: Оккупация Донбасса и Крыма – преграда

В отношении России они (НАТО – 24 канал) применяют более жесткую риторику,

– подчеркнул политик.

Чернев отметил, что в декларации Парламентской ассамблеи по итогам 2020 года фигурируют всего 5 стран:

Грузия, Украина, а также Босния и Герцеговина . В документе отметили, что нужно поддерживать их евроатлантическую интеграцию, усиливать устойчивость в отношении иностранного вторжения.

. В документе отметили, что нужно поддерживать их евроатлантическую интеграцию, усиливать устойчивость в отношении иностранного вторжения. Китай и Россия. При этом Китай рассматривают как потенциальную угрозу, а Россию – как уже имеющуюся.

Кроме этого, депутат подчеркнул, что в декларации есть жесткая формулировка о том, что Россия должна нести ответственность за все совершенные нарушения международного права. Хотя Альянс оставил право открытого диалога с Россией.

По словам Чернева, нельзя сказать, что Украина полностью исчезла с радаров НАТО, однако у Альянса пока есть более глобальные проблемы.

Обратите внимание! Украина ожидает получить план действий по вступлению в Альянс в новой стратегии НАТО-2030.