В отношении судей КСУ открыли уголовное производство, – "Голос"
Партия "Голос" сообщает, что против судей Конституционного Суда открыли уголовное производство. Его уже внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в ГБР.
Уголовное производство начали по статье о захвате государственной власти. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба партии "Голос".
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Против судей Конституционного Суда уже открыто уголовное производство. Заявление о правонарушении, по которому открыто производство, внес наш Ярослав Юрчишин,
– говорится в сообщении.
Партия информирует, что производство уже внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в ГБР.
В Государственном бюро расследований 24 каналу заявили, что сейчас уточняют у следователей эту информацию.
В "Голосе" также добавляют, что в рамках этого производства законно можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти.
"Если это сделают, то нужно отстранить от судейства предателей и законным способом наполнить суды теми людьми, которые будут действительно отстаивать основной закон", – отмечают в партии.
Что известно об обращении Юрчишина
- Народный депутат заявил, что решение Конституционного Суда относительно е-деклараций и полномочий НАПК имеет признаки преступления относительно попытки свержения государственной власти.
- Партия "Голос" вместе с юристами подготовила соответствующее обращение в Офис генпрокурора.
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