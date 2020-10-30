Партия "Голос" сообщает, что против судей Конституционного Суда открыли уголовное производство. Его уже внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в ГБР.

Уголовное производство начали по статье о захвате государственной власти. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба партии "Голос".

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Против судей Конституционного Суда уже открыто уголовное производство. Заявление о правонарушении, по которому открыто производство, внес наш Ярослав Юрчишин,

– говорится в сообщении.

Партия информирует, что производство уже внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в ГБР.

В Государственном бюро расследований 24 каналу заявили, что сейчас уточняют у следователей эту информацию.

В "Голосе" также добавляют, что в рамках этого производства законно можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти.

"Если это сделают, то нужно отстранить от судейства предателей и законным способом наполнить суды теми людьми, которые будут действительно отстаивать основной закон", – отмечают в партии.

Что известно об обращении Юрчишина

Народный депутат заявил, что решение Конституционного Суда относительно е-деклараций и полномочий НАПК имеет признаки преступления относительно попытки свержения государственной власти.

​Партия "Голос" вместе с юристами подготовила соответствующее обращение в Офис генпрокурора.

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Обратите внимание! В НАПК утверждают, что решение по е-декларированию КСУ принял в собственных интересах. Двое членов Конституционного Суда внесли в свои декларации ложную информацию, а теперь хотят избежать ответственности. Кроме того, скандальное решение заблокировало более 100 тысяч дел о коррупции и определении победителей выборов. Больше о ситуации с КСУ читайте по ссылке.