Благодаря Brexit Великобритания станет первой страной в Европе, которая запретит экспорт живых животных. Власть аргументирует это тем, что во время длительных поездок животные страдают.

Великобритания запретит экспорт животных для убоя или откорма. Об этом заявил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис, сообщает The Guardian. Актуально В Чернобыльской зоне лошади Пржевальсокого гибнут в ловушках браконьеров: фото 18+ Живым животным обычно приходится переносить чрезмерно длительные поездки при экспорте, страдая и травмируясь,

– говорится в сообщении. Что еще известно о запрете экспорта животных Правила Евросоюза запрещали вносить любые изменения к экспорту живых животных.

Именно выход из ЕС разрешил правительству Великобритании реализовать свои планы.

Власти страны уже назвали этот запрет одним из важных успехов Brexit.

Запрет не повлияет на экспорт птиц.

Кроме того, Великобритания продолжит транспортировать животных для их размножения.

Некоторое время экспорт живых животных еще продлится с Северной Ирландии, которая некоторое время будет соблюдать законодательство ЕС. Обратите внимание! Brexit – это выход Великобритании из ЕС. Процедура началась 1 февраля 2020 года. Подробнее читайте здесь.