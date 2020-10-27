На днях стало известно, что группа "Метинвест" выиграла престижный международный конкурс. Этот успех должен стать хорошим примером для других компаний Украины.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания "Метинвест" победила в конкурсе IIRSM Risk Excellence Awards 2020, который традиционно проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда. Это одно из самых серьезных соревнований среди мирового бизнес-сообщества в сфере управления рисками, безопасности труда и промышленной безопасности. Причем "Метинвест" победил в одной из самых сложных категорий – "Программа перемен года". В целом в этом году среди участников конкурса были всемирно известные компании – PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East, John Berrisford, Staffordshire Fire & Rescue Service, Jonathan Smith, TJ Transport, Healthcare и многие другие.

Для группы "Метинвест" победа в конкурсе независимой влиятельной организации стала признанием правильности разработанной программы и выбранного курса по управлению рисками и безопасностью труда. Компания продемонстрировала системный подход в этой сфере и использовала лучшие практики других компаний.

Удачные бизнес-шаги "Метинвеста" становятся традиционными. В июне-2020 агентство Sustainalytics предоставило международной группе "Метинвест" рейтинг ESG. Это комплексная оценка "эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления".

Кроме того, победа "Метинвеста" в международном конкурсе станет хорошим примером для других компаний. И не только с точки зрения того, как правильно использовать передовой международный опыт.

В Украине многие бизнес-структуры уже давно работают на уровне самых высоких мировых стандартов и могут поделиться своими наработками – например, на таких конкурсах как IIRSM Risk Excellence Awards. Это обязательно будет способствовать личному росту этих компаний, а также положительно влиять на имидж Украины. Что очень важно для всего отечественного бизнес-сообщества.

Подробнее об этом читайте в статье 24 канала "Как украинская компания выиграла международный конкурс и почему это важно".