Президент Украины приветствовал решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Владимир Зеленский назвал это победой справедливости.

Он также поблагодарил всю команду, которая работала ради освобождения украинца. Об этом глава государства написал в своем твиттере.

Важно Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива

"Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории", – отметил Владимир Зеленский.

Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення – це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги! @GiuseppeConteIT @MatarellaSergio — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2020

В своем официальном телеграм-канале президент отметил, что Украина ждала 3 года слова "Виталий Маркив свободен!".

Он выразил благодарность всем, кто вернул защитника Украины домой. Это Министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, дипломаты, юристы, адвокаты, волонтеры, журналисты, общественные деятели, украинская диаспора в Италии, Европе и мире.

Эта новость придает всем нам силы и веру в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, которые до сих пор, к сожалению, незаконно находятся в плену или в тюрьме,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Обратите внимание! 3 ноября Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали. Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, он вскоре вернется в Украину.

В чем обвиняли Виталия Маркива

В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском на Донбассе в 2014 году.

Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива: смотрите видео