На побережье Каспийского моря погибли 272 тюленя: фото
В Дагестане на побережье от Махачкалы до Сулака и Самура обнаружили 272 туши мертвой каспийской нерпы, занесенной в Красную книгу. Животные могли погибнуть от инфекционной болезни, или же задохнуться в мутной воде.
Окончательную причину смерти тюленей назвут после того, как эксперты проведут соответствующие анализы. Федеральное агентство по рыболовству возбудило административное дело. Об этом сообщает ТАСС.
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От чего могли погибнуть животные
Для обследования побережья в Дагестане прибыла группа ученых из Российской академии наук.
Мы выехали на место и взяли образцы тканей печени погибших тюленей. Было ли это отравление, или тюлени умерли от болезни – сейчас трудно сказать,
– заявил представитель ведомства.
В то же время ученые отвергли вероятность насильственной гибели животных, в том числе от рыболовных сетей.
На побережье Каспийского моря массово погибли тюлени / Фото dag.aif.ru
Мертвых животных может быть больше
Тела тюленей обнаружили с 6 по 10 декабря, но не исключено, что их может быть больше.
Помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова уже заявила о том, что прокуратура республики организует проверку на побережье Каспийского моря.
Что известно о каспийском тюлене?
Каспийский тюлень или каспийская нерпа – единственный представитель млекопитающих в Каспийском море. Животное находится под угрозой исчезновения. В 2015 году Дагестан принял программу по сохранению этого вида. В 2020 году каспийский тюлень занесен в Красную книгу России.
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