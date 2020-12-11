В Дагестане на побережье от Махачкалы до Сулака и Самура обнаружили 272 туши мертвой каспийской нерпы, занесенной в Красную книгу. Животные могли погибнуть от инфекционной болезни, или же задохнуться в мутной воде.

Окончательную причину смерти тюленей назвут после того, как эксперты проведут соответствующие анализы. Федеральное агентство по рыболовству возбудило административное дело. Об этом сообщает ТАСС.

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От чего могли погибнуть животные

Для обследования побережья в Дагестане прибыла группа ученых из Российской академии наук.

Мы выехали на место и взяли образцы тканей печени погибших тюленей. Было ли это отравление, или тюлени умерли от болезни – сейчас трудно сказать,

– заявил представитель ведомства.

В то же время ученые отвергли вероятность насильственной гибели животных, в том числе от рыболовных сетей.



На побережье Каспийского моря массово погибли тюлени / Фото dag.aif.ru

Мертвых животных может быть больше

Тела тюленей обнаружили с 6 по 10 декабря, но не исключено, что их может быть больше.

Помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова уже заявила о том, что прокуратура республики организует проверку на побережье Каспийского моря.