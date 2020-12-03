Побережье капучино: берег Кирилловки покрылся аномально густой пеной – фото
Побережье курорта на Азовском море Кирилловки покрылось густой белой пеной. Она похожа на взбитые сливки.
Очевидцы сравнили явление с пенкой в чашке капучино. Об этом сообщили на сайте "Местные новости".
Читайте Россия увеличивает агрессию в Черном море: НАТО заявило об усилении поддержки Украины
Причина аномалии
Причиной такой природной аномалии является шторм в курортном поселке в среду, 2 декабря. Сильный ветер поднял волны, которые выбросили на берег морскую пену. В результате, она покрыла все побережье Федотовой косы.
Что говорят эксперты
По словам экспертов, такое происходит в результате соединения:
- водорослей;
- морской соли;
- различных отходов.
Ветер сбивает это все в пену, а волны выбрасывают на побережье.
Побережье Кирилловки в пене / Коллаж "Местных новостей"
Побережье капучино
Несмотря на то, что пена для человека – безопасная, от аномалии страдают близлежащие постройки. Большое количество соли оставляет белые пятна. Обычно пены на берегу образуется немного.
Побережье Австралии покрылось океанской пеной: смотрите видео
Поделиться новостью