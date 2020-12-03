Побережье курорта на Азовском море Кирилловки покрылось густой белой пеной. Она похожа на взбитые сливки.

Очевидцы сравнили явление с пенкой в ​​чашке капучино. Об этом сообщили на сайте "Местные новости".

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Причина аномалии

Причиной такой природной аномалии является шторм в курортном поселке в среду, 2 декабря. Сильный ветер поднял волны, которые выбросили на берег морскую пену. В результате, она покрыла все побережье Федотовой косы.

Что говорят эксперты

По словам экспертов, такое происходит в результате соединения:

водорослей;

морской соли;

различных отходов.

Ветер сбивает это все в пену, а волны выбрасывают на побережье.

Побережье Кирилловки в пене / Коллаж "Местных новостей"

Побережье капучино

Несмотря на то, что пена для человека – безопасная, от аномалии страдают близлежащие постройки. Большое количество соли оставляет белые пятна. Обычно пены на берегу образуется немного.

Интересно! В Австралии одним из последствий урагана Освальд стало огромное количество океанской пены. Местами высота пенного покрова достигала 2 – 3 метров. Природный феномен прозвали "Побережье Капучино".

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