Не удалось спасти: на побережье Новой Зеландии выбросились 126 дельфинов – фото
На берег архипелага Чатем выбросились 126 черных дельфинов и афалин. Острова расположены в 680 километрах от восточного побережья Новой Зеландии. Из-за такой отдаленности специалистам не удалось спасти морских животных.
Инцидент зафиксировали еще на выходных, 21 – 22 ноября, однако животным не смогли оказать своевременную помощь. Об этом информирует Radio New Zealand.
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Детали гибели животных
Когда специалисты прибыли на место, они нашли 100 мертвых морских животных. Еще 26 дельфинов были живы, но их пришлось усыпить. Они немало времени провели на суше, и в их организмах начались неотвратимые процессы.
Чатем – это довольно отдаленное место, пляжи довольно отдаленные, вокруг них не так много людей. Поэтому, когда дельфинов нашли, радиозвонок передали нескольким людям,
– рассказал водолаз.
В Новой Зеландии погибли дельфины / Фото Laprensalatina
Как часто на архипелаге из воды выбрасываются морские животные
Радиостанция отмечает, что на архипелаге Чатем часто происходят массовые выбросы морских животных. Обычно, если на берег выбрасывается один дельфин, другие стараются ему помочь и тоже погибают.
Самый масштабный инцидент произошел в 1918 году. Тогда на берег выбросились 1000 китов.
Что известно об архипелаге Чатем?
Он состоит из 10 островов, из которых только два, Чатем и Питт, населены. Всего на обоих островах проживает примерно 600 человек. Местные жители занимаются в основном рыболовством и фермерством. Сюда часто наведывались туристы, которые искали приключений в самых отдаленных уголках земного шара.
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