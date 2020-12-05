Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова считает, что с олигархатом надо устанавливать правила игры. В частности, говорится об отмене определенных преференций. Таким образом, есть большой шанс, что олигархи превратятся в крупных бизнесменов и ответственных инвесторов. Но, к сожалению, пока такой сценарий невозможен в Украине, поскольку олигархат обладает Верховной Радой.

"Рецепт" от Венедиктовой по борьбе с олигархами

Как отметила генеральный прокурор, она не получала телефонные звонки от олигархов для воздействия на различные дела. Говорится, в частности, о Ринате Ахметове, Викторе Пинчуке и Дмитрие Фирташе. Зато пятый президент Петр Порошенко у нее был лично. Об этом Венедиктова рассказала в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" .

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"Что делать с олигархами? Этот вопрос, я думаю, с которым выходит каждый президент в нашем государстве. Это вопрос жизни государства. Поэтому чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее наше государство начнет развиваться. Тем быстрее мы пойдем . Но этот вопрос решается в Верховной Раде и в правительстве", – отметила руководительница Офиса генпрокурора.

По ее словам, если убирать дотации, преференции, субвенции, то это сделает олигархов большим бизнесом.

И потом наша задача перевести их в ответственных инвесторов. Пока мы это не сделаем, ни один правоохранительный орган ничего не сделает. Это как раз та пресловутая политическая воля. Надо просто взять и сделать для всех честные правила игры,

– констатировала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что такое не происходит в Украине, поскольку олигархат здесь обладает Верховной Радой.

"С олигархатом надо устанавливать правила игры и честно их придерживаться. И как раз процесс трансформации олигархата в большой бизнес, который выведен из власти, и который переведен в другую когорту, это вопрос о верховенстве права ", – подытожила руководитель Офиса генпрокурора.

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