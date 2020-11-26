Последний рабочий день: "1+1 медиа" закрывает "Телекритику" – причина
Интернет-издание "Телекритика" закрывается с 27 ноября 2020 года. Сделать это "1+1 медиа" решило из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса. Издание работало с 2001 года.
В "Телекритике" сегодня, 26 ноября, последний рабочий день. Об этом сообщает "Детектор медиа".
Читайте также Кризис в Украине: аналитики советуют в этот период держаться своего рабочего места
Что известно о закрытии онлайн-издания
Гендиректор "1+1 медиа" Ярослав Пахальчук заявил, что они сосредоточатся только на объектах, имеющих высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Именно туда будут вкладываться деньги. К сожалению, "Телекритика" по объективным причинам не смогла войти в этот список.
Учитывая убытки, причиненные мировым коронакризисом, который больно ударил и по рынку медиа, группа "1+1 медиа" приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов,
– говорится в сообщении "1+1 медиа".
Коротко про "Телекритику"
- Онлайн-издание основали в 2001 году во главе с Натальей Лигачевой.
- В 2004 году была создана общественная организация "Телекритика", поддерживалась западными донорами.
- В 2006 году онлайн-издание вошло в холдинг "Главред медиа", который с 2010 года стал частью "1+1 медиа".
- Команда Лигачевой покинула проект "Телекритики" в 2015 году и открыла собственный – "Детектор медиа".
- В мае 2016 года общественная организация "Телекритика" сменила название на "Детектор медиа".
Поделиться новостью