Интернет-издание "Телекритика" закрывается с 27 ноября 2020 года. Сделать это "1+1 медиа" решило из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса. Издание работало с 2001 года.

В "Телекритике" сегодня, 26 ноября, последний рабочий день. Об этом сообщает "Детектор медиа".

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Что известно о закрытии онлайн-издания

Гендиректор "1+1 медиа" Ярослав Пахальчук заявил, что они сосредоточатся только на объектах, имеющих высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Именно туда будут вкладываться деньги. К сожалению, "Телекритика" по объективным причинам не смогла войти в этот список.

Учитывая убытки, причиненные мировым коронакризисом, который больно ударил и по рынку медиа, группа "1+1 медиа" приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов,

– говорится в сообщении "1+1 медиа".

Коротко про "Телекритику"