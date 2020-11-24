Страны, которые успешно побороли или борются с коронавирусом, прежде всего отслеживают больных и контактных лиц, а также следят за их изоляцией. Взамен никакие другие методы для борьбы с COVID-19 они не применяли. Не вводили и локдаун. Что в этом направлении делает Украина – пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

Заявление Степанова об автоматическом отслеживании больных

По словам главы Минздрава, такой опыт был прежде всего в азиатских стран. Говорится, в частности, о Китае, Сингапуре и Южной Кореи. Они отслеживали больных COVID-19 и контактных лиц также с помощью цифровых технологий. Об этом Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова".

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Эти страны имеют другое законодательство. Что касается Украины, то сейчас Министерство цифровой трансформации разрабатывает с нашим участием механизмы отслеживания и отправки инфицированных и контактных людей на самоизоляцию. Но я думаю, что это потребует соответствующих изменений в наше законодательство, и достаточно существенных,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что Минздрав будет готовить, подавать и обсуждать с обществом эти изменения.

Как пояснил Степанов, изменения в законодательство необходимы, поскольку:

должен быть доступ к персональным данным;

нужно, чтобы это происходило в автоматическом режиме, поскольку теоретически не хватит эпидемиологов, которые кого-то будут обзванивать.

Как в целом будет происходить весь процесс

Человек заболел коронавирусом.

Он условно имел примерно 50 человек контактных.

Каждому из них должно прийти СМС.

После все должны сразу пойти на самоизоляцию.

Должно быть и соответствующее наказание, если кто-то не пойдет на самоизоляцию.

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