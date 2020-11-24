Почему автоматическое отслеживание больных COVID-19 до сих пор не ввели в Украине
Страны, которые успешно побороли или борются с коронавирусом, прежде всего отслеживают больных и контактных лиц, а также следят за их изоляцией. Взамен никакие другие методы для борьбы с COVID-19 они не применяли. Не вводили и локдаун. Что в этом направлении делает Украина – пояснил глава Минздрава Максим Степанов.
Заявление Степанова об автоматическом отслеживании больных
По словам главы Минздрава, такой опыт был прежде всего в азиатских стран. Говорится, в частности, о Китае, Сингапуре и Южной Кореи. Они отслеживали больных COVID-19 и контактных лиц также с помощью цифровых технологий. Об этом Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова".
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Эти страны имеют другое законодательство. Что касается Украины, то сейчас Министерство цифровой трансформации разрабатывает с нашим участием механизмы отслеживания и отправки инфицированных и контактных людей на самоизоляцию. Но я думаю, что это потребует соответствующих изменений в наше законодательство, и достаточно существенных,
– подчеркнул министр.
Он добавил, что Минздрав будет готовить, подавать и обсуждать с обществом эти изменения.
Как пояснил Степанов, изменения в законодательство необходимы, поскольку:
- должен быть доступ к персональным данным;
- нужно, чтобы это происходило в автоматическом режиме, поскольку теоретически не хватит эпидемиологов, которые кого-то будут обзванивать.
Как в целом будет происходить весь процесс
- Человек заболел коронавирусом.
- Он условно имел примерно 50 человек контактных.
- Каждому из них должно прийти СМС.
- После все должны сразу пойти на самоизоляцию.
- Должно быть и соответствующее наказание, если кто-то не пойдет на самоизоляцию.
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