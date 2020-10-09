Совместное соглашение Великобритании и Украины о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве – очень важно. Однако британские финансовые круги очень долго обдумывают, прежде чем инвестировать в Украину. Дело в том, что есть 2 веские причины, которые заставляют их остановиться.

Как заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 канала, Украина, возможно, и является привлекательной для Британии, однако ее останавливает ситуация в Украине.

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По словам Фурсы, британские инвесторы видят 2 главные проблемы:

отсутствие верховенства права;

произвол украинских силовиков.

Инвестор из Нигерии, к примеру, мог бы как-то договариваться, потому что для него эта ситуация является нормальной – у них в стране так же происходит. Однако британские инвесторы не могут идти на коррупцию, для них это неприемлемо,

– пояснил инвестиционный банкир.

Как отметил Фурса, еще один момент, который очень тревожит инвесторов – отсутствие сотрудничества с МВФ, замораживание проектов. "Зеленский встречался с фондами, которые покупают украинские облигации, и в основном этих людей волнует именно ситуация с МВФ", – отметил Фурса.

Справка. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой прибыли в Лондон 7 октября 2020 года с двухдневным официальным визитом. Уже 8 октября Зеленский и Джонсон подписали совместное соглашение о политическом сотрудничестве и свободной торговле. Подробнее о договоренностях стран читайте в материале 24 канала.

Привлекателен ли украинскому бизнесу рынок Британии

Фурса отметил, что Британия – высокотехнологичная страна, поэтому она должна быть интересной для бизнеса. "Это возможность для бизнеса, но как это будут использовать – увидим", – подчеркнул банкир.

► Какие украинские товары ждут в Британии

Фурса заверил, что для Великобритании очень интересны украинские продукты. "Есть замечательные примеры, когда украинскую клубнику и землянику активно продают в Британии. Продовольственная безопасность очень важна для Британии. К примеру, в 2018 году была забавная ситуация – в них закончилось куриное мясо. Есть сеть, которая продает фаст-фуд из курятины (KFC – 24 канал), они вынуждены были остановить работу", – рассказал Фурса.