Название COVID-фонд возникло ошибочно, – Укравтодор
В Укравтодоре назвали ошибочной название спецфонда COVID-фонд. Это объяснили тем, что деньги там были выделены не только на борьбу с эпидемией.
Да, глава ведомства Александр Кубраков заверил, что сначала было запланировано выделение средств на дороги, а потом появился спецфонд. Об этом Кубраков рассказал "Бабелю".
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По его словам, в декабря 2019 года проводились секвестр бюджета и планировали выделить средства в отдельный фонд, который впоследствии назвали COVID-фондом. Тогда планировалось, что 35 миллиардов получат из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу".
На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд,
– пояснил Кубраков.
Фонд для борьбы с коронавирусом и скандалы вокруг него: коротко
- В апреле Верховная Рада создала Фонд по борьбе с коронавирусом по инициативе президента Зеленского.
- За деньги, поступившие в него, планировалось обеспечить больницы всем необходимым и компенсировать экономические потери из-за карантина: помочь безработным и малоимущим.
- Всего в Фонд для борьбы с коронавирусом заложили почти 66 миллиардов гривен.
- По состоянию на 20 октября 2020 года в COVID-фонде осталось 34 миллиарда гривен. Большая часть денег пошла на дороги в рамках правительственного проекта "Большая стройка", еще 1,3 миллиарда выделяли на организацию выборов.
- Из-за того, что деньги с коронавирусного фонда идут на дороги, президента и его команду неоднократно критиковали политические оппоненты.