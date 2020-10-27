В Укравтодоре назвали ошибочной название спецфонда COVID-фонд. Это объяснили тем, что деньги там были выделены не только на борьбу с эпидемией.

Да, глава ведомства Александр Кубраков заверил, что сначала было запланировано выделение средств на дороги, а потом появился спецфонд. Об этом Кубраков рассказал "Бабелю".

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По его словам, в декабря 2019 года проводились секвестр бюджета и планировали выделить средства в отдельный фонд, который впоследствии назвали COVID-фондом. Тогда планировалось, что 35 миллиардов получат из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу".

На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд,

– пояснил Кубраков.

Фонд для борьбы с коронавирусом и скандалы вокруг него: коротко