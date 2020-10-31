Европейские и американские партнеры чувствуют свою ответственность за созданную в Украине антикоррупционную инфраструктуру. А в руках Конституционного Суда находится возможность уничтожить наработки предыдущих лет.

В свое время партнеры Украины из ЕС и США финансировали создание и Высшего антикоррупционного суда, и НАЗК, и НАБУ. Поэтому они чувствуют свою ответственность, заявил в интервью "НВ" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также В МВФ отреагировали на скандальное решение КСУ: что сказали партнеры

И для них она (ответственность – 24 канал) является суперпринципиальной. Безусловно, ничто не является идеальным, и эта антикоррупционная инфраструктура также должна быть усовершенствована,

– отметил Кулеба.

По его мнению, украинское общество осознает этот вопрос. Но Конституционный Суд разрушил эту инфраструктуру.

"А если вспомнить, что на рассмотрении КСУ есть представление конституционности Антикоррупционного суда, то, по сути, в руках Конституционного суда есть возможность просто демонтировать всю антикоррупционную инфраструктуру в государстве", – добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что такое развитие событий недопустимо.

Глава МИД также рассказал, что ведомство активно общалось с партнерами после скандального решения КСУ. Мир увидел решительную настроенность президента Владимира Зеленского и правительства не только словом, но и делом преодолевать последствия этого решения. Поэтому, например, вопрос отмены безвиза в Европе не рассматривают.

Обратите внимание! Все о решении Конституционного суда, реакции на него украинской власти, общества и международного сообщества читайте по ссылке.