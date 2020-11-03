Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность роспуска Окружного админсуда Киева. Он отметил, что прежде следует запустить Высшую квалификицийну комиссию, которая и должна избирать судей.

Саму идею перезагрузки состава Окружного административного суда Владимир Зеленский поддерживает. Об этом он заявил в эфире проекта "Свобода слова", сообщает 24 канал.

К слову "Слуги народа" пока не приняли общего решения о роспуске КСУ

Мы говорили со специалистами – если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что ВККС не запущена. Она должна избирать судей,

– отметил президент.

Поэтому он убежден, что прежде нужно разобраться с судейской квалификационной комиссией, а уж тогда говорить об Окружном административном суде Киева.

Владимир Зеленский также рассказал, что сейчас сформирована комиссия при Офисе президента, и власть ждет наработки, чтобы закончить судебную реформу еще при каденции действующего президента.