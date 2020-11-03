Сначала следует разобраться с ВККС: Зеленский прокомментировал роспуск ОАСК
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность роспуска Окружного админсуда Киева. Он отметил, что прежде следует запустить Высшую квалификицийну комиссию, которая и должна избирать судей.
Саму идею перезагрузки состава Окружного административного суда Владимир Зеленский поддерживает. Об этом он заявил в эфире проекта "Свобода слова", сообщает 24 канал.
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Мы говорили со специалистами – если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что ВККС не запущена. Она должна избирать судей,
– отметил президент.
Поэтому он убежден, что прежде нужно разобраться с судейской квалификационной комиссией, а уж тогда говорить об Окружном административном суде Киева.
Владимир Зеленский также рассказал, что сейчас сформирована комиссия при Офисе президента, и власть ждет наработки, чтобы закончить судебную реформу еще при каденции действующего президента.
В чем проблема с ОАСК?
Все началось с конфликта суда и правоохранительных органов. НАБУ заявляло, что глава ОАСК Павел Волк и его подопечные готовят государственный переворот.
Детективы Антикоррупционного бюро начали расследование злоупотреблений властью со стороны судей Окружного админсуда Киева.
В ответ суд принял решение, которым дал указание отстранить директора НАБУ Артема Сытника. Вместе с тем против него должны возбудить уголовное дело.
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