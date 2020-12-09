Украина не может силой вернуть временно оккупированные территории Донбасса. Если там начать активные боевые действия, то будет немало жертв среди гражданского населения. Кроме того, наше государство смогут обвинить в нарушении международного гуманитарного права.

Что сказал Хомчак

Военное решение вопроса на Донбассе не возможно по многим причинам. Об этом в интервью АрміяInform заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

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В этом контексте еще раз хочу высказать не только свое мнение, но и обоснованную позицию Генштаба, экспертов: сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет,

– подчеркнул военный.

Почему Украина не может вернуть Донбасс силой

Если ВСУ начнут военное наступление на Донбассе, то мир обвинит нашу страну в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов.

Кроме того, возможны большие потери и среди мирных жителей, и среди украинских военных.

Будут серьезные потери среди военных. Их будут обсчитывать трех – четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому?

– отметил Хомчак.

Он также добавил, что Россия имеет значительно больше ресурсов, чем Украина.

По словам Хомчака, украинские военные должны быть готовы к любому развитию событий. В частности ВСУ должны уметь не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфогрфака 24 канала