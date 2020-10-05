В свежем выпуске "Есть вопросы" за 5 октября – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: он не поверит в то, что безвиз могут забрать, пока ему не напишут личное письмо. Сегодня группа депутатов Европарламента таки написала политику письмо, заявив, что потеря безвиза – не слухи.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Конституционный суд Украины начнет рассматривать иск народных депутатов на предмет конституционности создания Антикоррупционного суда 6 октября 2020 года. Это произойдет как раз в день 22-го саммита Украина – ЕС. Смотрите полный выпуск программы "Есть вопросы":