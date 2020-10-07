В Брюсселе 6 октября состоялся саммит Украина – ЕС. В Евросоюзе в очередной раз подчеркнули, что в нашей стране до сих пор ряд нерешенных проблем. Говорится о деолигархизации, или борьбе с влиянием частных интересов. По мнению исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" Александра Сушко, в ЕС видят, что определенные олигархи блокируют движение к европейской интеграции.

Несмотря на то, что связь крупного бизнеса с политикой – не новая тема, именно в последние годы начала проявляться тенденция к тому, что олигархические интересы активно выступают против сближения Украины с Европой. Об этом эксперт рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, речь идет как о тех олигархах, которые были пророссийскими, так и о части тех, кто до недавнего времени исповедовали что-то вроде патриотической позиции.

Оказалось, что европейский курс не очень совместим с интересами некоторых олигархов. В первую очередь речь идет о круге Игоря Коломойского и родственных с ним политических сил,

– отметил исполнительный директор международного фонда "Возрождение".

Александр Сушко отметил, что они откровенно ведут борьбу с европейским вектором. Подрывают фактически все попытки сближения Украины на уровне законодательства, активно критикуют положения меморандума о сотрудничестве между Украиной и ЕС, по которому Украине оказывается макрофинансовая помощь.

Поэтому, видимо, на это обратили внимание и в Брюсселе.

О судебной системе

Также представители Евросоюза высказали замечания относительно недостаточного прогресса в судебной реформе Украины. Эксперт вспомнил, что эти положения и раньше были записаны в документах, в частности, в меморандуме об оказании макрофинансовой помощи.

И добавил: прежде всего говорится о том, что украинской стороне не удалось достичь прогресса в создании независимой судебной системы, которой бы доверяло общество. Поэтому сейчас возникает вопрос, чтобы Украина в конце концов перезагрузила и те структуры, которые на сегодня играют роль блокирующего инструмента.

Прежде всего это Высший совет правосудия, состоящий из ряда известных судов, которые фактически, по выводам экспертов, блокируют обновление судебной системы,

- отметил Александр Сушко.

По его мнению, без радикального перезагрузки этого органа и пересмотра его роли в судебной системе Украины невозможно рассчитывать на прогресс. Об этой перезагрузке прямо указано в декларации саммита Украина – ЕС.

Также говорится о независимом отборе судей. Сейчас в Украине не хватает инструмента, который бы занимался квалификационной оценкой работы судей, и которому бы доверяли.

Он подтвердил, что здесь тоже есть проблема серьезного пересмотра и принципов формирования и персонального состава таких органов. В частности, это касается привлечения иностранных экспертов, которые бы не имели каких-то конфликтов интересов в Украине и могли бы служить дополнительным фильтром для проникновения недобросовестных судей в судебную систему Украины.

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