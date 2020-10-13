Эмомали Рахмона в пятый раз избрали президентом Таджикистана. Почему никто не может отобрать у него пост №1 и как живет с непобедимым лидером самое бедное государство Центральной Азии?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередной раз выиграл выборы: за него отдали голоса более 90% избирателей. Это будет пятая его каденция сроком на 7 лет. Между тем страна остается самой бедной в регионе, а большая часть граждан работает за рубежом. 24 канал рассказывает, как живет Таджикистан сейчас и что будет дальше.

Кто такой Эмомали Рахмон



В Таджикистане существует мощный культ личности президента / Фото: Khilafah.com

Эмомали Рахмон управляет своим горным государством, граничащим с Китаем и Афганистаном, с 1994 года. Теперь это дольше чем Александр Лукашенко в Беларуси.

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В Таджикистане живут 9,5 миллиона человек, это персидскоязычная земля (таджикский – один из литературных вариантов персидского). Пишут таджики на кириллице, которая была создана в СССР, хотя до этого использовали как латиницу, так и арабский алфавит. Ранее таджикская земля принадлежала к Бухарскому ханату и Российской империи.

Формально, Рахмон является третьим президентом, но первые два – Кахар Махкамов и Рахмон Набиев – были членами КПСС и руководили лишь по одному году каждый. При Набиеве началась гражданская война, но Таджикистан вступил в ООН. Эмомали Рахмон имеет официальный титул "Основатель мира и национального единства – Лидер нации", СМИ часто называют Рахмона "солнцем". С 2016 года ограничений на количество сроков для президента нет.

Что известно о вечном правителе?

Эмомали Рахмонов (позже он убрал окончание) родился в 1952 году в селе Дангара и получил образование электрика, затем три года служил в армии матросом и работал на производстве сыра. Далее руководил совхозом.

После распада СССР началась стремительная карьера Рахмона: в 1990 году стал депутатом парламента, через два года – председателем Кулябского вилаята (области). Тогда же в качестве компромисса Эмомали стал главой правительства и фактически возглавил страну. Которая в 1993 году взялась за оружие. Война длилась 5 лет, точного количества погибших нет (звучат оценки в 60 или даже 150 тысяч жертв).

Лишь в 1997 году с оппозицией, в первую очередь – с "Партией исламского возрождения Таджикистана" ("ПИВТ") удалось договориться, отдав им 30% государственных должностей.

Тогда Рахмон был вынужден мириться с ними, потому что его собственная база была маленькой и слабой,

– пояснила для DW Беате Эшмент, эксперт из Центральной Азии.

Но начиная с 2000-х годов, Эмомали Рахмон вытеснил оппозицию отовсюду. В 2015 году "ПИВТ" была запрещена – на то время это была вторая политическая сила в стране – ее лидеров и их семьи преследовали.

Многие были вынуждены уехать в изгнание, сотни попали за решетку. Таджикистан регулярно ограничивает интернет в стране или блокирует доступ к оппозиционным сайтам. Даже в других странах спецслужбы могут найти и убить человека, как это произошло с Умарали Кувватовым, основателем Group 24 и кандидатом в президенты. Его убили в Стамбуле. Похищение и возвращение домой таджиков – широко известная практика.

Так завершился процесс превращения Рахмона в единоличного лидера Таджикистана на следующие 20 с лишним лет. Борьба с исламизмом часто доходит до абсурда, как к кпримеру требование сменить имя или побрить бороду. Женщины должны носить не европейскую, а национальную одежду.

Кто поддерживает Рахмона? У власти долгие годы держится Кулябский клан, выходцем из которого является Рахмон, другие кланы почти не допускаются к властным постам и структурам (в отличие от Кыргызстана, где через революции осуществляется клановая и географическая ротация между Севером и Югом – прим. 24). Этим, кстати, недовольны элиты Таджикистана.

Исламизм и слабая экономика



Таджикистан – одна из беднейших стран мира / Фото: Eurasia.net

Несмотря на все усилия, полностью "зачистить" исламизм не удалось, пишет журналист Андрей Медведев. Хотя это пытались сделать еще при советской власти с участием КГБ. Кого не убили после терактов начала XX века, те бежали в Афганистан. Когда появилось "Исламское государство", сотни таджиков поехали воевать на Ближний Восток в составе этих террористов.

Правозащитные организации заявляют, что ситуация с правами человека в Таджикистане ужасная, а выборы никогда не были демократическими. Другие кандидаты, которые выдвигались, были сугубо техническими, для поддержания "демократического фасада" и формального выполнения Конституции. Скорее всего, Рахмона когда-то заменит его сын Рустам, который пока возглавляет Сенат республики.

Бедное государство

Что касается экономики, то почти 40% ВВП составляет перевод денег из-за рубежа. Но, по оценкам экспертов, "этот поток уменьшился на 15-25% в первой половине" 2020 года. Минимальная зарплата – 151 доллар США (4 276 гривен). В Украине, к примеру, сейчас 5 000 гривен.

Возвращение большого количества трудовых мигрантов из России, где они потеряли работу, может создать внутреннюю социальную и безопасную нестабильность. Люди в отчаянии, потому что приближается зима, а выехать на сезонные работы не удалось.

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Несмотря на то, что в Душанбе заявляли об отсутствии коронавируса, было зафиксировано как минимум 10 тысяч случаев. В отличие от Кыргызстана, где все контролирует Россия, главная страна, которая помогает Таджикистану – Китай. Пекин в основном держит долг и имеет военную базу в этой стране. Душанбе должен Китаю 1,2 миллиарда долларов, то есть 40% внешнего долга.

Жителям Таджикистана цены на мясо и нефть интереснее выборов, – сказал изданию The Diplomat Сыроджиддин Толибов, глава местного "Радио Свобода". – Таджикистан зависит от доноров, от безопасности на афганской границе, он должен хоть как-то выполнять правила...

Интересно, что западные демократии дают правительству Рахмона деньги, несмотря на все проблемы с правами человека.

В своих обещаниях, Рахмон напирал на крупные инфраструктурные проекты: достроить одну гидроэлектростанцию, восстановить другую, свести систему межгосударственной передачи электроэнергии. Таким образом, Таджикистан мечтает выйти в энергетические лидеры Центральной Азии, найти дополнительные деньги, начать выплачивать кредиты.

Однако, есть серьезная проблема: пандемия коронавируса заставила уменьшить расходы на желанный энергетический сектор, но нарастить экспорт драгоценных камней и металлов. Кое-где даже выключали свет. Поэтому Душанбе решил не ждать, когда ситуация еще ухудшится и провести выборы на месяц раньше, чем всегда.

Российские эксперты после посещения Душанбе пишут, что власти критикуют "в университетах, в кафе, в частных разговорах". Из-за отсутствия мощной оппозиции, акций протеста пока нет, но все еще может измениться. Особенно, если долг по зарплатам вырастет – сейчас он уже достиг 6,5 миллиона долларов США.

Серьезное китайское влияние



КНР усиливает свое влияние в Таджикистане / Фото: Eurasia.net

Китай имеет главное влияние на Душанбе, используя политику, деньги и армию. До недавнего времени их база была секретной, но уже нет. Формально, КНР отвергает информацию, что у них есть какой-либо форпост в этой стране. Но он существует и спрятан в горах Памира. Washington Post писали, что комплекс состоит из нескольких десятков двухэтажных зданий и башен. Без официального разрешения журналистам доступ туда запрещен. Он был открыт в 2016 году под названием "Ситод" (тадж. – "штаб-квартира").

Исходя из географии и расположения, военные должны предупреждать проникновение уйгуров из Афганистана в Таджикистан. Как известно, на своей территории, КНР репрессирует уйгуров, потому что считает их исламистами и террористами. Власти Китая даже строят огромные концентрационные лагеря и проводят программы стерилизации женщин.

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Живущие рядом крестьяне и горожане подтвердили присутствие китайцев журналистке издания Iran International. Местные жители очень обеспокоены китайской базой, потому что информации о ее деятельности мало. Официальное Душанбе называет объект таджикской базой, которую КНР лишь финансирует. Две армии уже проводили совместные военные учения на Памире. Это отдельный проблемный регион.



Армии Китая и Таджикистана проводят совместные учения / Фото: Vestnik Kavkaza

Там, кстати, "живут кто угодно, но не таджики" (по словам журналиста Медведева). Народности ближе к афганским пуштунам со своей культурой и обычаями. Фактически, регион является автономией. Через Памир идет путь наркотрафика, в 2012 году там даже вспыхнула небольшая война. Существует связь кланов Памира с наркобаронами южного Кыргызстана.

Зачем это Пекину? На страницах доклада Пентагона от 1 сентября, можно найти, в частности такое: "Пекин хочет создать более надежную внешнюю логистику и базовую инфраструктуру. Это позволит НОАК (национально-освободительная армия Китая – прим. 24) поддерживать мощность на больших расстояниях". Простыми словами, КНР хочет усилить влияние в Центральной Азии, и Таджикистан может стать форпостом. Официально, у КНР лишь одна зарубежная база – в Джибути.

Геополитический баланс

Рахмон держится за политику, которая позволяет иметь хорошие отношения с КНР, Россией, США и Ираном одновременно. Он никогда не станет мощным союзником Путина, потому что это станет проблемой для других партнеров.

Скорее всего, Таджикистан продолжит существовать в своей восточной парадигме без сильных протестов, но и на улучшение экономики рассчитывать вряд ли стоит. А вот вызовов по безопасности, особенно со стороны Афганистана, может стать больше.