25 ноября отмечают Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Также это – начало акции "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия", которая ежегодно проходит по инициативе ООН.

В этом году слоган информационной кампании – "Осторожно, двери закрываются". Это связано с пандемией: людям в течение длительного времени приходится находиться вместе в закрытом помещении, что становится причиной более частых случаев насилия. Украинцев призывают не быть равнодушными и слышать и реагировать на происходящее рядом. Ведь из-за карантина проблемы многих семей остаются "за закрытыми дверями".

По данным исследования, проведенного в 2019 году Координатором проектов ОБСЕ в Украине, 67% украинских женщин пережили насилие хотя бы раз в жизни: психологическое, физическое или сексуальное.

Почему количество случаев домашнего насилия в Украине с начала карантина выросло в разы и куда обращаться женщинам, страдающим от этого – в материале сайта 24 канала.

Важно Как защитить себя от насилия: советы для женщин

Количество случаев домашнего насилия растет

За 2019 год в полицию по этой причине обращались около 142 тысяч раз. А только за первые 9 месяцев 2020 года – почти 158 тысяч. Стоит понимать, что речь идет только о количестве обращений. Реальных же случаев – в разы больше. На учете состоят почти 82 тысячи лиц, совершивших домашнее насилие. Более 33,5 тысячи уже получили запрещающее предписание.

Срочное запрещающее предписание выписывают обидчику после оценки возможных рисков. Полиция на одно определенное время (максимум 10 дней) может обязать его покинуть место жительства пострадавшей или даже запретить в любой форме контактировать с ней. При этом пострадавшие от домашнего насилия могут через суд его продлить или требовать более жестких мер.

По статистике ОО "Ла Страда-Украина", резкий рост уровня домашнего насилия в этом году начался уже в апреле, а пик обращений зафиксировали в мае – 2931 случай. 84% из них – женщины, которые нуждались в консультации экспертов (психолога, юриста) и вообще в понимании дальнейших действий после того, как пострадали.

"В течение месяца ситуация ухудшилась у многих: и в финансовом плане, и в психологическом. А это, к сожалению, являются одними из основных факторов проявления агрессии и насильственных действий в результате", – объяснила директор департамента Национальных "горячих" линий и социальной помощи ОО "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк.

Почему пострадавшие от насилия молчат?

Как в полиции, так и у правозащитных организация подтверждают: мы видим лишь верхушку айсберга. За помощью обращается немного пострадавших, значительно большее их количество предпочитает терпеть в надежде, что "станет лучше".

Есть несколько причин, почему о насилии не говорят:

стыд (особенно касается сексуального и физического насилия);

(особенно касается сексуального и физического насилия); недостаток средств (женщина не может самостоятельно обеспечить себя и детей);

(женщина не может самостоятельно обеспечить себя и детей); недостаточное доверие к организациям (пострадавшие не надеются на эффективную помощь полиции)

(пострадавшие не надеются на эффективную помощь полиции) страх возможной мести обидчика.

Участницы исследования насилия над женщинами в Украине отметили, что они могли бы рассказать кому-то только о психологическом насилии – близкой подруге или члену семьи. Однако те их бы пожалели, но все же посоветовали остаться со своим партнером.

Также они выразили мнение, что женщина бы не оставила своего партнера, если он не может обеспечить себя сама и ей просто некуда иди. Особенно, если в семье есть дети.



Часто женщины стесняются того, что страдают от насилия / Фото unsplash

Обостряют эту проблему и расходы, связанные с разводом. Для ее решения нужен легкий доступ к бесплатным юридическим консультациям, в том числе о том, как подать заявление о расторжении брака и как осуществляются соответствующие процедуры в суде.

Что касается недостаточного доверия к полиции, то существует убеждение, что правоохранители обратят внимание только на физическое насилие, а психологическое их не интересует. Дело же будут расследовать с большей вероятностью тогда, когда есть тяжелые последствия (например, переломы костей).

Я позвонила в полицию, а они не пришли, потому что считали это домашним делом. Они сказали, что работник полиции придет на следующий день. Он не пришел. А когда я увидела его на рынке и поинтересовалась, почему так, он ответил: "А зачем оно мне?",

– рассказывает одна из пострадавших от домашнего насилия.

Кроме того, реакция полиции часто неэффективна: обидчику выписывают штраф и отделяют от пострадавшей на несколько часов, что отнюдь не защитит женщину и может привести к еще большему уровню агрессии со стороны мужчины.

Почему не стоит терпеть насилие: социальный ролик

Кроме того, в Украине наблюдается нехватка приютов для пострадавших от домашнего насилия и специалистов, которые могли бы оказать квалифицированную помощь. Особенно речь идет о женщинах, переживших психологическое и сексуальное насилие.

Как определено в Стамбульской конвенции, на население в 10 тысяч человек должен быть один приют, на 50 тысяч женщин – один консультативный центр, на 200 тысяч женщин – один кризисный центр для жертв изнасилования.

Достаточное количество заведений должно предоставить местная и государственная власть. Однако не везде считают нужным поддерживать такие мероприятия.

Что говорит закон?

Право на защиту пострадавшей от домашнего насилия лица определяет статья 21 Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Здесь речь идет и о перечне социальных услуг, а также – медицинской, социальной и психологической помощи, которыми она может воспользоваться.

В статье 24 этого же закона говорится о мерах, которые должны противодействовать домашнему насилию:

срочное запрещающее предписание относительно обидчика;

ограничительное предписание относительно обидчика;

постановка на профилактический учет обидчика и проведение с ним профилактической работы;

направление обидчика на прохождение специальной программы.

Сегодня очень важно совершенствовать законодательство и его выполнение на практике. Одной из главных изменений, необходимых для борьбы с насилием над женщинами, по мнению экспертов, является создание и развитие централизованной системы сбора и анализа статистических данных по домашнему насилию.

Кроме того, несмотря на наличие утвержденной специальной программы для обидчиков, работа с ними почти не ведется. В частности, потому что существует нехватка квалифицированных специалистов и мест проведения таких программ.



С начала карантина количество обращений выросло в разы / Фото unsplash

Куда обращаться в случае домашнего насилия?

Пострадавшие могут звонить как в правоохранительные органы, так и в правозащитные организации. Последние, как правило, имеют также мессенджеры – что актуально во время карантина. Поскольку, находясь в одном помещении с обидчиком, женщина может не решиться рассказывать о насилии по телефону.

Основные номера для получения помощи и консультаций:

102 – Нацполиция (следует указать, что это как раз тот случай домашнего насилия)

103 – скорая медицинская помощь;

1547 – государственная "горячая" линия по противодействию домашнего насилия;

116123 (с мобильного) и 0800500335 (со стационарного) – национальная "горячая линия" по противодействию домашнему насилию, торговли людьми и гендерной дискриминации;

0800213103 – единый телефонный номер системы бесплатной вторичной правовой помощи;

ОО Ла Страда-Украина.

Стоит обратить внимание и на образовательный проект Дом (Не) безопасности, где можно найти основные алгоритмы поддержки пострадавших и актуальные контакты организаций, оказывающих помощь (в том числе и региональных).