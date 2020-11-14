В крымском поселке Раздольное вспыхнул политический скандал. Депутаты местного поселкового совета едва не сняли с должности своего председателя. И не любого, а члена правящей партии "Единая Россия".

Об этом "Крым. Реалии" в своем письме рассказал один из жителей полуострова. Как крымчане восстали против "единороссов" – читайте дальше.

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Осенью 2019 года Россия в Крыму провела выборы в местные советы. Председателем Раздольного выбрали единоросса – Павла Чернявского.

Кто такой Павел Чернявский? 1977 года, из села Дозорное, Белогорского района, Крым. Член районного политсовета и член партии "Единая Россия". Внесен в базу "Миротворец" как "сторонник российской оккупации".

На сессии поселкового совета, которая состоялась 2 недели назад, депутаты решили выразить недоверие председателю и снять его с должности. Правда, без объяснения причин. Публично по этому поводу высказался только Раздольненский депутат от Коммунистической партии, который также возмущен коллегами.



Пвел Чернявский / Фото из сайта "Миротворец"

На снятие головы даже приехал подконтрольный России министр внутренней политики Крыма Михаил Афанасьев. И запланированное голосование сорвали местные жители, которые пришли под поселковый совет с пикетом.

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Участники митинга писали в соцсетях, что депутаты заявили на них в полицию. А после сорванной сессии Чернявский поблагодарил протестующим. Пикет был хорошо организован, а в поддержку председателя Чернявского местные публиковали видеообращении.

Раздольненский район возглавляет Андрей Захаров – также "единоросс".

Кто такой Андрей Захаров?

Подконтрольный России председатель Раздольненского района. 1963 года, из города Коркино, Челябинской области, Россия. К 2014 году, работал специалистом по земельным вопросам в Раздольном. После российской аннексии Крыма – начал политическую деятельность. Член партии "Единая Россия". Внесен в базу "Миротворец" как "сторонник российской оккупации".



Андрей Захаров / Фото из сайта "Миротворец"

Что не поделили однопартийцы "единороссы"

В соцсетях люди пишут, что весь скандал из-за того, что Чернявский и Захаров поссорились за земельный участок. Но подробностей этой истории – нет. Владимир Гарначук, работал в правительстве Сергея Аксенова, говорит – такая версия не безосновательна.

Эти люди абсолютно без всякой идеологии, они завязаны на хищении местных активов, и как правило, там каждого из них есть за что взять,

– пояснил российский общественный активист, председатель ОО "Чистый берег. Крым" Владимир Гарначук.

Часть местных в паблике призывает поддержать и оценить работу главы района Захарова. В паблик "Подслушано в Раздольном" даже появилось онлайн голосование.



Голосование в соцсети "Вконтакте" / Скриншот видео

Позже в этой же группе опубликовали видео, на котором руководитель местного отдела образования предписывает учителям поддержать эту публикацию. В соцсетях это видео раскритиковали. А само голосование некоторые восприняли как давление на Чернявского.

"Мы, ветераны, люди, которые много лет прожили здесь в поселке, старожилы, мы против того, чтобы кто-то пришел на место Павла Петровича, он на своем месте находится", – говорится в сообщении.



Руководитель местного отдела образования просит проголосовать / Скриншот видео

Что говорят Чернявский и Захаров

► Андрей Захаров

Журналисты связались с главой района Андреем Захаровым. Комментировать что-либо по телефону он не захотел.

"Не знаю, что это за издание ... От незнакомых номеров трубку не беру, смотрю кто-то надоедает, честно говоря, не вижу, кто на том конце провода находится, вот и все, что я могу вам сказать", – ответил Захаров.

► Павел Чернявский

Павел Чернявский оказался более разговорчивым. Однако, почему депутаты его чуть не сняли с должности, не говорит, а конфликт с Захаровым через земельный участок – отрицает.

"С Андреем Геннадьевичем мы встречались, у нас вопросов друг к другу нет. Здесь все нормально. А депутаты, они все люди, которые занимают должности, все они бюджетники у меня, поэтому все нормально ... Я не знаю, что там дальше, я не могу мысли читать у депутатов и как оно дальше будет ", – отметил Павел Чернявский.

Что будет с Чернявским

Российский общественный активист Владимир Гарначук говорит, что Чернявский на должности не удержится. Если против него уже выступают однопартийци-"единороссы" – значит решение о его отставке приняли в Симферополе. Так же было и с мэром, главой администрации Феодосии, в 2019 году.

"Я не вижу здесь ни правых, ни виноватых, бунт будет подавлен, потому что как только такой бунт приведет к успеху, мы будем говорить, что в России созрела реальная революционная ситуация. Этого пока нет... Глава однозначно будет снят, вопрос только времени, сколько еще он там продержится. И сможет ли добить каких-то отступных себе", – добавил Владимир Гарначук.