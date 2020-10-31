Конституционный Суд начал рассматривать представление депутатов относительно незаконного обогащения через неделю после того, как НАПК направило запрос главе КСУ Александру Тупицкому, чтобы тот объяснил покупку земли в Крыму.

То, что КСУ срочно начал рассматривать представление нардепов о декларировании и незаконном обогащении, может быть связано с запросом НАПК к главе КСУ Александру Тупицкому касаемо его земли в Крыму. Об этом говорил глава НАПК Александр Новиков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 30 октября, пишет 24 канал .

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По словам Новикова:

1 октября глава Конституционного Суда Тупицкий получил запрос: "Дайте объяснение, у вас есть доверенность в Реестре деклараций на операции с земельными участками в Крыму. Есть ли у вас земельные участки?"

7 октября Александр Тупицкий ушел в отпуск, а его заместитель Сергей Головатый провел заседание, закрыв его от представителей президента и парламента.

И через 19 дней после закрытого заседания Конституционный Суд освобождает от ответственности судью-докладчика, председателя Конституционного Суда,

– отметил Новиков.

"Конвенция ООН против коррупции, которая является частью национального законодательства Украины, и Конституция Украины не выделяют судебную власть в отдельную касту", – заявил глава НАПК, комментируя замечание, что подчиненная ему структура не имеет права контролировать декларации судей.



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